Alertan que los trámites de la SUBE y del Boleto Estudiantil Gratuito son gratuitos

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte recordó que todos los trámites vinculados a la Tarjeta SUBE y al Boleto Estudiantil Gratuito son completamente gratuitos y deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales. La aclaración se produjo luego de que el organismo recibiera denuncias sobre personas que estarían cobrando dinero para realizar o agilizar estas gestiones, una práctica que fue desmentida de manera categórica por las autoridades.

Desde el área se remarcó que no existe ningún gestor ni intermediario autorizado para realizar trámites relacionados con estos beneficios del transporte público, por lo que cualquier intento de cobro constituye una práctica indebida.

En este contexto, la cartera de Transporte pidió a los usuarios extremar las precauciones y no entregar dinero ni información personal a terceros que se ofrezcan para gestionar estos trámites.

Trámites vinculados al sistema SUBE

Uno de los principales procedimientos mencionados por el organismo es el registro de la Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), herramienta fundamental para el uso del transporte público.

El registro de la tarjeta permite que los usuarios accedan a beneficios y a distintos servicios vinculados al sistema, por lo que su correcta tramitación resulta clave para miles de personas que utilizan diariamente el transporte urbano. Las autoridades subrayaron que el trámite es totalmente gratuito, por lo que cualquier persona que solicite dinero para realizarlo o para acelerarlo está actuando fuera de los canales oficiales.

Entre las gestiones más frecuentes relacionadas con la tarjeta SUBE se encuentran:

Registro de la tarjeta

Actualización de datos

Vinculación de beneficios

Gestiones asociadas al uso del sistema

Desde el organismo insistieron en que todos estos procedimientos deben realizarse únicamente a través de las vías oficiales, sin intervención de terceros.

El Boleto Estudiantil Gratuito

Otra de las gestiones mencionadas por la Secretaría es el registro para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito, un beneficio destinado a facilitar el acceso al transporte público para estudiantes. Este programa permite que los beneficiarios utilicen el sistema de transporte sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para su inscripción.

Al igual que ocurre con el registro de la tarjeta SUBE, el trámite para obtener el Boleto Estudiantil Gratuito es completamente gratuito. Por este motivo, las autoridades advirtieron que ninguna persona está autorizada a cobrar dinero para realizar la inscripción, acelerar el proceso o gestionar la obtención del beneficio.

Canales oficiales para realizar los trámites

Para evitar confusiones o posibles engaños, la Secretaría de Transporte indicó que todos los trámites deben realizarse a través de los canales oficiales del organismo. Quienes deseen obtener información o completar las gestiones correspondientes deben ingresar sitio oficial de la Secretaría de Transporte: transporte.catamarca.gob.ar

A través de este portal es posible conocer los pasos necesarios para registrar la Tarjeta SUBE y realizar el trámite de registro del Boleto Estudiantil Gratuito, garantizando que el procedimiento se lleve a cabo de forma segura y sin costo.

El organismo insistió en que la utilización de los canales oficiales es la única forma válida de realizar estas gestiones, evitando así la intervención de personas que intenten aprovecharse de los usuarios.

Pedido de denuncias para evitar prácticas irregulares

Además de la advertencia a la comunidad, desde la Secretaría de Transporte solicitaron la colaboración de los ciudadanos para detectar y frenar este tipo de prácticas.

En ese sentido, pidieron que toda persona que detecte situaciones en las que se esté cobrando dinero por estos trámites realice la denuncia correspondiente. La intervención de los usuarios resulta clave para identificar a quienes intentan obtener beneficios económicos mediante gestiones que en realidad son gratuitas, afectando a quienes buscan acceder a los servicios del transporte público.

Las autoridades señalaron que la denuncia de estas situaciones permite prevenir nuevos casos y proteger a otros usuarios.