El ascenso del nuevo rey: por qué el gato se consolida como la mascota del siglo XXI

La configuración de los hogares en las grandes ciudades está experimentando una transformación significativa. En una sociedad atravesada por ritmos acelerados, viviendas cada vez más reducidas y jornadas laborales extensas, el perfil de las mascotas también evoluciona. En ese escenario, los gatos ganan terreno de manera sostenida y comienzan a consolidarse como la mascota emblemática del siglo XXI.

Los datos de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2022 reflejan con claridad esta tendencia. En la Capital Federal, actualmente conviven 368.176 gatos, una cifra considerable que, aunque todavía se mantiene por debajo de los 493.676 perros, muestra una dinámica de crecimiento mucho más acelerada.

El contraste histórico resulta revelador. Mientras la presencia de perros se mantiene estable desde el año 2003, la proporción de hogares con gatos experimentó un incremento notable en el mismo período:

2003: 7,6 % de los hogares con gatos

2022: 12,8 % de los hogares con gatos

Este aumento no solo refleja una preferencia creciente por los felinos, sino que también coincide con un fenómeno demográfico urbano cada vez más visible: en las grandes ciudades, el número de animales domésticos ya supera al de niños menores de diez años.

La mascota que mejor se adapta al siglo XXI

La expansión de la presencia felina no es casual. Para diversos especialistas, la explicación se encuentra en la afinidad entre las características del gato y las transformaciones sociales contemporáneas.

El médico veterinario especializado en comportamiento Claudio Gerzovich Lis sostiene que el fenómeno responde a un cambio cultural profundo. Según explica, la sociedad actual se encuentra más conectada con la individualidad que con el grupo, un rasgo que coincide con la naturaleza independiente de los felinos.

En ese contexto, el gato presenta ventajas prácticas que lo vuelven especialmente compatible con el estilo de vida urbano moderno.

Entre las características más destacadas se encuentran:

Autonomía espacial:

Los gatos se adaptan con facilidad a departamentos pequeños y no requieren paseos diarios al exterior.

Gestión del tiempo:

Pueden permanecer solos durante largas jornadas laborales sin desarrollar el estrés por separación que suele afectar a los perros.

Higiene técnica:

Su capacidad para utilizar bandejas sanitarias y realizar autolimpieza reduce la necesidad de baños frecuentes o servicios de peluquería.

Esta combinación de factores convierte al gato en un animal doméstico particularmente compatible con las limitaciones de espacio y tiempo que caracterizan a las ciudades contemporáneas.

Un cambio que también impacta en la salud pública

El crecimiento de la población felina también tiene consecuencias en el ámbito sanitario y en las políticas de tenencia responsable.

Desde el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur advierten que se registra un número creciente de consultas de propietarios de gatos, especialmente vinculadas a servicios de atención clínica y vacunación antirrábica. Este incremento en la demanda refleja un cambio cultural relevante: el gato dejó de ser el animal asociado a los techos o a la vida callejera para convertirse en un integrante pleno del núcleo familiar.

Como consecuencia, los propietarios comienzan a incorporar prácticas de medicina preventiva, lo que incluye controles veterinarios periódicos y esquemas de vacunación.

Un fenómeno global con raíces milenarias

La expansión del gato como mascota no es exclusiva de una ciudad o un país. A escala mundial, las cifras también reflejan el crecimiento sostenido de esta especie dentro de los hogares.

Se estima que actualmente existen entre 600 y 1.000 millones de gatos en el mundo, de los cuales 373 millones viven como mascotas. Algunos países concentran gran parte de esta población:

Estados Unidos: 88 millones de gatos

China: 71 millones de gatos

Este fenómeno global se apoya en una relación histórica entre humanos y felinos que se remonta a unos 9.500 años en el Cercano Oriente, cuando comenzó el proceso de domesticación.

Sin embargo, a pesar de esta convivencia milenaria, el gato conserva rasgos que lo distinguen de otros animales domésticos. Los especialistas señalan que parte de su atractivo actual radica en su naturaleza ambivalente: es un animal domesticado que, al mismo tiempo, mantiene un instinto silvestre marcado.

Ese equilibrio entre domesticidad e independencia parece resonar con las aspiraciones del ser humano contemporáneo, que busca vínculos cercanos sin perder autonomía.

El desafío del bienestar felino

El crecimiento del número de gatos en los hogares también plantea nuevos desafíos en términos de bienestar animal. Los especialistas advierten que la vida en espacios cerrados requiere condiciones adecuadas para evitar situaciones de estrés o aburrimiento en los felinos.

Por ese motivo, recomiendan implementar lo que se conoce como enriquecimiento ambiental, una estrategia que busca recrear estímulos naturales dentro del hogar.

Entre las medidas sugeridas se encuentran:

Estructuras para trepar

Espacios elevados

Juguetes que estimulen conductas de caza

Según los expertos, el error más frecuente en la relación con los gatos es tratarlos como si fueran humanos.

La clave para garantizar su bienestar consiste en respetar su naturaleza, entendiendo que siguen siendo cazadores solitarios y eficientes, incluso dentro del entorno doméstico. En esa combinación de independencia, adaptabilidad y misterio reside, para muchos, el verdadero secreto del ascenso del gato como el nuevo rey de las mascotas del siglo XXI.