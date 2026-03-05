Docentes autoconvocados de Tinogasta mantienen el corte en Ruta Nacional 60

Desde el lunes, Docentes Autoconvocados y otros trabajadores de Tinogasta mantienen una medida de fuerza que se expresa en un corte sobre la Ruta Nacional 60, específicamente en el acceso sur a la ciudad de Tinogasta. La protesta se consolidó como una acción sostenida a lo largo de los últimos días y se mantiene activa con un esquema de interrupción del tránsito que combina restricción y habilitaciones parciales.

El corte, según informaron los referentes de la manifestación, se realiza con una modalidad organizada que busca mantener visibilidad del reclamo sin interrumpir completamente la circulación durante toda la jornada. En ese sentido, se estableció un sistema de habilitación del tránsito cada dos horas, durante un período limitado.

Este mecanismo de circulación controlada se aplica con la siguiente dinámica:

Paso habilitado cada dos horas.

Duración de cada apertura: quince minutos.

Durante la mañana, los horarios anunciados para la habilitación del tránsito estaban previstos para las 09:00, 11:00 y 13:00 horas, permitiendo que los vehículos detenidos puedan atravesar el sector en esos intervalos.

La modalidad del corte refleja un esquema de protesta que combina la interrupción del tránsito con momentos específicos de circulación, en un intento de sostener la medida de fuerza mientras se mantiene cierto flujo vehicular en uno de los accesos clave de la zona.

La protesta

La continuidad del corte se produce en un contexto de tensión con el Gobierno provincial. En ese marco, el propio gobernador había advertido sobre la posibilidad de descontar los días de paro y avanzar con sumarios administrativos contra quienes participen de las medidas de fuerza.

Sin embargo, pese a esas advertencias, los docentes autoconvocados y los demás trabajadores que integran la manifestación ratificaron la continuidad del corte de ruta. La decisión de sostener la protesta indica que los manifestantes mantienen su postura frente al conflicto y optaron por continuar con la medida, aun ante la posibilidad de sanciones administrativas.

De esta manera, el corte en la Ruta Nacional 60 se mantiene como uno de los principales focos del conflicto en la zona, con una modalidad que combina la interrupción del tránsito con aperturas programadas.

Se suma Andalgalá

En replica a esta protesta, Docentes autoconvocados de Andalgalá y personal del Hospital José Chain Herrera confirmaron que, a partir de las 10.30 de este jueves, iniciarán una medida de fuerza con interrupción del tránsito sobre la Ruta Provincial N° 46, en el principal acceso a la ciudad.

Se informó que los educadores se han organizado para sostener la protesta sin abandonar totalmente sus funciones en los establecimientos escolares y de esta manera evitar las sanciones prometidas por la Provincia. La acción propuesta para esta jornada guarda relación con lo que sucederá desde las 10 hs en el CAPE, horario en el que está previsto tenga lugar la primera reunión de la conciliación obligatoria ante la DIL entre Trabajo y los gremios docentes.





