Alertas amarilla y naranja por tormentas y granizo: ¿Afecta a Catamarca?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja y otra amarilla por lluvias, tormentas fuertes y vientos que afectarán distintas regiones del país durante este lunes.

El aviso alcanza a zonas de las provincias de Buenos Aires; Catamarca: Córdoba: La Pampa; La Rioja; Mendoza: Río Negro; San Juan; San Luis; Santa Fe y Santiago del Estero.

Las advertencias se emiten en un contexto de inestabilidad que podría traducirse en precipitaciones intensas, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento significativas, dependiendo del nivel de alerta establecido para cada región.

Alerta naranja: lluvias abundantes y posibles tormentas

Para las zonas bajo alerta naranja, el SMN detalló que el área será afectada por abundantes lluvias, algunas de ellas localmente fuertes.

El organismo estimó:

Valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Posibilidad de que estos valores sean superados de forma puntual, especialmente en las zonas más elevadas.

No se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas.

Este nivel de alerta implica fenómenos meteorológicos de mayor intensidad, con acumulados significativos en lapsos relativamente breves, lo que puede generar complicaciones en áreas vulnerables.

Alerta amarilla: tormentas intensas, granizo y ráfagas

En las regiones alcanzadas por la alerta amarilla, el informe indica que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Según el detalle del SMN, estas tormentas podrán estar acompañadas por:

Lluvias abundantes en cortos períodos

Frecuente actividad eléctrica

Ocasional caída de granizo

Ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h

En cuanto a los acumulados previstos, se estiman:

Entre 30 y 50 milímetros de precipitación acumulada,

Con posibilidad de que sean superados de manera puntual.

Este escenario combina intensidad de precipitaciones con fenómenos asociados como granizo y fuertes ráfagas, lo que eleva la atención sobre posibles impactos locales.

¿Cómo impacta en Catamarca?

En el caso de Catamarca, el alerta del organismo nacional impactará en los siguientes departamentos: Ambato; Ancasti; Capayán; Capital; El Alto; Fray Mamerto Esquiú; La Paz; Paclín; Santa Rosa; Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

La advertencia establece una diferenciación temporal en el fenómeno previsto para la provincia.

Entre la mañana y la tarde de este lunes, el alerta corresponde al viento.

Durante la madrugada y la mañana del martes, el fenómeno estará vinculado a tormentas.

Para ese período, el SMN precisó que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes.

Detalles del fenómeno en la provincia

En el territorio catamarqueño, las tormentas previstas podrán estar acompañadas por:

Granizo

Intensa actividad eléctrica

Precipitación abundante en cortos períodos

Ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h

En cuanto a los valores estimados de precipitación acumulada, el organismo anticipa:

Entre 25 y 50 milímetros,

Con posibilidad de que sean superados de manera local.

La combinación de lluvias intensas en lapsos breves, ráfagas significativas y eventual caída de granizo configura un escenario de inestabilidad que podría afectar tanto zonas urbanas como áreas serranas incluidas en el alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja y otra amarilla por lluvias, tormentas fuertes y vientos que afectarán distintas regiones del país durante este lunes.

El aviso alcanza a zonas de las provincias de:

Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Río Negro

San Juan

San Luis

Santa Fe

Santiago del Estero

Las advertencias se emiten en un contexto de inestabilidad que podría traducirse en precipitaciones intensas, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento significativas, dependiendo del nivel de alerta establecido para cada región.

Alerta naranja: lluvias abundantes y posibles tormentas

Para las zonas bajo alerta naranja, el SMN detalló que el área será afectada por abundantes lluvias, algunas de ellas localmente fuertes.

El organismo estimó:

Valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Posibilidad de que estos valores sean superados de forma puntual, especialmente en las zonas más elevadas.

No se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas.

Este nivel de alerta implica fenómenos meteorológicos de mayor intensidad, con acumulados significativos en lapsos relativamente breves, lo que puede generar complicaciones en áreas vulnerables.

Alerta amarilla: tormentas intensas, granizo y ráfagas

En las regiones alcanzadas por la alerta amarilla, el informe indica que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Según el detalle del SMN, estas tormentas podrán estar acompañadas por:

Lluvias abundantes en cortos períodos

Frecuente actividad eléctrica

Ocasional caída de granizo

Ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h

En cuanto a los acumulados previstos, se estiman:

Entre 30 y 50 milímetros de precipitación acumulada,

Con posibilidad de que sean superados de manera puntual.

Este escenario combina intensidad de precipitaciones con fenómenos asociados como granizo y fuertes ráfagas, lo que eleva la atención sobre posibles impactos locales.

¿Cómo impacta en Catamarca?

En el caso de Catamarca, el alerta del organismo nacional impactará en los siguientes departamentos:

Ambato

Ancasti

Capayán

Capital

El Alto

Fray Mamerto Esquiú

La Paz

Paclín

Santa Rosa

Valle Viejo

Zona serrana de Pomán

La advertencia establece una diferenciación temporal en el fenómeno previsto para la provincia.

Entre la mañana y la tarde de este lunes, el alerta corresponde al viento.

Durante la madrugada y la mañana del martes, el fenómeno estará vinculado a tormentas.

Para ese período, el SMN precisó que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes.

Detalles del fenómeno en la provincia

En el territorio catamarqueño, las tormentas previstas podrán estar acompañadas por:

Granizo

Intensa actividad eléctrica

Precipitación abundante en cortos períodos

Ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h

En cuanto a los valores estimados de precipitación acumulada, el organismo anticipa:

Entre 25 y 50 milímetros,

Con posibilidad de que sean superados de manera local.

La combinación de lluvias intensas en lapsos breves, ráfagas significativas y eventual caída de granizo configura un escenario de inestabilidad que podría afectar tanto zonas urbanas como áreas serranas incluidas en el alerta.

Un panorama de inestabilidad regional

Las advertencias emitidas por el SMN abarcan una amplia franja del país y establecen distintos niveles de riesgo según la intensidad prevista de los fenómenos.

En Catamarca, la afectación alcanza a una extensa lista de departamentos y se distribuye en dos momentos clave: primero con viento durante este lunes y luego con tormentas desde la madrugada del martes.

Con acumulados que podrían superar los valores estimados y ráfagas de hasta 60 km/h en la provincia —y hasta 70 km/h en áreas bajo alerta amarilla a nivel general—, el panorama meteorológico obliga a mantener la atención sobre la evolución de las condiciones durante las próximas horas.