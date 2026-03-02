"Verano Cuidado" cerró en el barrio Santa Marta y consolidó una estrategia en salud mental

El Programa "Verano Cuidado: cuidar la salud mental también es parte del descanso" tuvo su cierre en la Plaza del Barrio Santa Marta, marcando el final de una etapa de trabajo intensivo desarrollada durante los meses de enero y febrero en distintos barrios de la Capital.

La actividad de clausura contó con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, quien acompañó la jornada que reunió a vecinos y equipos técnicos en un espacio público emblemático del sector. El acto final incluyó números musicales, talleres simultáneos y difusión de los dispositivos vigentes, reforzando el carácter comunitario que distinguió al programa desde su puesta en marcha.

La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Salud y se estructuró sobre un eje claro: instalar la salud mental como parte integral del bienestar, incluso en el marco del receso estival.

Dos meses de trabajo territorial

Durante enero y febrero, el dispositivo desplegó una fuerte presencia territorial en los barrios, recorriendo distintos espacios públicos de la Capital. La estrategia se centró en acercar a la comunidad:

Espacios de escucha

Información

Acciones de concientización

El abordaje se diseñó bajo la premisa de que la prevención y el acompañamiento en salud mental requieren cercanía y presencia sostenida en el territorio. En ese marco, se organizaron actividades que combinaron recreación y contención, integrando herramientas terapéuticas con dinámicas participativas.

Entre las acciones desarrolladas se destacaron:

Caminatas recreativas

Talleres terapéuticos

Lotería comunitaria

Promoción de la Línea 135

Cada una de estas iniciativas buscó generar instancias de encuentro y diálogo, promoviendo la participación activa de vecinos y vecinas en un contexto distendido pero con objetivos sanitarios claros.

La promoción de la Línea 135, en particular, formó parte del eje preventivo, visibilizando los canales de asistencia disponibles y reforzando el acceso a herramientas de acompañamiento.

Un balance "altamente positivo"

En el acto de cierre, la secretaria de Salud Mental, Florencia Acosta, realizó una evaluación de la experiencia desarrollada durante el verano. "Esta fue una experiencia con un balance altamente positivo, que nos confirma que estar cerca de la comunidad no es solo una consigna, sino una estrategia esencial para la prevención y la promoción de la salud mental", expresó.

Acosta subrayó que la presencia territorial y la escucha activa constituyen pilares fundamentales en la construcción de políticas públicas en esta área. "La salud mental se construye en comunidad, con presencia territorial y escucha activa", afirmó, sintetizando el enfoque que orientó el programa.

Sus declaraciones pusieron el acento en la dimensión colectiva del cuidado, destacando que la intervención en espacios públicos no es un gesto aislado sino parte de una estrategia planificada para fortalecer la red comunitaria.

Continuidad durante todo el año

Lejos de concluir con el cierre en el barrio Santa Marta, el programa proyecta su continuidad a lo largo del año. Según anunció la secretaria de Salud Mental, las actividades territoriales continuarán recorriendo los barrios de la Capital y el interior provincial.

El calendario ya tiene una fecha confirmada: el próximo domingo 15 de marzo, cuando el equipo comenzará una nueva etapa en San José, departamento Santa María.

Con esta decisión, el Ministerio de Salud reafirma el compromiso de sostener un Estado presente, cercano y activo en cada territorio, extendiendo el alcance de las acciones más allá del período estival.