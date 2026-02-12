Alianza federal para fortalecer el sistema sanitario en Catamarca

El Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca mantiene como su principal directriz institucional el trabajo constante para garantizar el acceso de toda la población al sistema de salud pública. En una provincia con una geografía vasta y compleja, este propósito demanda la implementación de diversas acciones que impacten positivamente, de manera especial, en aquellas poblaciones más alejadas de los centros de salud de mayor complejidad. La descentralización de la formación y la asistencia se convierte, así, en una herramienta política y social para reducir las brechas sanitarias existentes.

Para dar cumplimiento a este marco de integración, la Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, encabezó un encuentro fundamental junto a autoridades académicas de relieve nacional. En dicha reunión participaron el Director de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alasino, el Director Médico de las Prácticas Final Obligatorias (PFO), Julio Sambueza, y la Decana de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Cristina Arreguez. El eje central del cónclave fue la formalización de la renovación de dichas prácticas, un acuerdo que permite que los futuros profesionales médicos se inserten en la realidad sanitaria local.

La distribución de los estudiantes bajo este convenio ha sido planificada para cubrir puntos neurálgicos tanto en la ciudad Capital como en el interior provincial. Los escenarios de aprendizaje y servicio incluyen instituciones de referencia como el Hospital San Juan Bautista, la Maternidad Provincial "25 de Mayo" y el Hospital de Niños "Eva Perón", además de una fuerte apuesta por el fortalecimiento en el interior a través del Hospital de Santa María y el Hospital Zonal de Belén. Esta selección de sedes no es aleatoria, sino que responde a la necesidad de dotar a los hospitales regionales de un apoyo técnico que dinamice la atención cotidiana.

A través de este vínculo institucional, los estudiantes de medicina de la Universidad de Mar del Plata llevan a cabo sus Prácticas Profesionales Obligatorias, integrándose de manera directa a la labor de los equipos locales. Este esquema permite que los alumnos realicen sus tareas trabajando conjuntamente con los profesionales de los centros de salud, lo cual redunda en un notable fortalecimiento de las atenciones. La sinergia entre la frescura del conocimiento académico recién adquirido y la experiencia de los médicos de planta eleva el estándar de respuesta ante las consultas de la comunidad.

La mirada comunitaria a través de los Campamentos Sanitarios

Una de las facetas más innovadoras de este acuerdo es la realización de los denominados Campamentos Sanitarios. Según detalló la Secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Daniela Ayala, estas instancias consisten en periodos de tiempo más cortos pero de gran intensidad, diseñados para otorgar una mirada comunitaria a la formación de los futuros médicos. El objetivo es que los egresados cuenten con una impronta social marcada, comprendiendo la salud no solo desde el consultorio, sino desde el entorno donde vive la gente.

Durante su estadía, el equipo de Mar del Plata desarrolla un exhaustivo trabajo en terreno, contando con el apoyo constante de los agentes de APS (Atención Primaria de la Salud) de cada zona. Esta labor de proximidad se complementa con un aporte técnico directo en los edificios sanitarios, donde los estudiantes han reforzado las guardias y atenciones de consultorio en los diversos servicios. La presencia de estos jóvenes profesionales permite agilizar los tiempos de espera y ampliar la capacidad operativa de los hospitales zonales y provinciales.

Esta experiencia representa una etapa fundamental en la formación de futuros médicos y médicas, consolidando el paso final antes de su salida al mercado laboral. La posibilidad de aplicar sus conocimientos en escenarios reales bajo una presión asistencial controlada les permite desarrollar habilidades que la teoría no puede suplantar por sí sola. Es un proceso de aprendizaje situado que garantiza que el profesional comprenda la diversidad de patologías y realidades sociales que conviven en el sistema público.

Es fundamental destacar que en todo momento los estudiantes desarrollan sus actividades acompañados por profesionales con experiencia, quienes actúan como tutores y guías en la práctica clínica. Este acompañamiento garantiza la seguridad del paciente y la calidad de la prestación médica, mientras se fomenta una cultura de trabajo en equipo. De esta manera, el Ministerio de Salud provincial no solo atiende la urgencia asistencial, sino que invierte en la calidad de los recursos humanos que sostendrán el sistema sanitario en el futuro.