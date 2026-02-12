Ecoparque El Jumeal: el epicentro de la recreación para este fin de semana largo

El Ecoparque El Jumeal se erige como una de las propuestas más sólidas y atractivas para quienes buscan una escapada de aventura y conexión con la naturaleza. Ante la llegada de un fin de semana extra largo, este pulmón verde de la ciudad se encuentra plenamente preparado para recibir a una afluencia importante de visitantes.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo fundamental de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, busca promover el disfrute del aire libre de una manera recreativa y saludable, integrando la belleza del paisaje serrano con servicios de alta calidad.

Las actividades planificadas para estos días están diseñadas para satisfacer a diversos perfiles de turistas, desde aquellos que anhelan un momento de introspección y relajación, hasta los deportistas que buscan desafiar sus propios límites en la roca o en el agua. La diversidad de prestadores turísticos garantiza que cada jornada en el dique sea una experiencia dinámica y enriquecedora.

Bienestar y disciplinas náuticas

La agenda de actividades comienza con una apuesta por el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Este viernes 13 de febrero, a las 08:00 hs., se llevará a cabo una clase de yoga gratuita, una propuesta ideal para iniciar la jornada en sintonía con el entorno natural. Para participar de este encuentro, es requisito indispensable realizar una inscripción previa comunicándose al número 3815 28-6633.

Por otro lado, el espejo de agua de El Jumeal se convierte en el escenario perfecto para las disciplinas náuticas. Los visitantes tienen a su disposición diversas firmas para el alquiler de kayaks, hidropedales e hidrobicis, permitiendo recorrer el dique desde una perspectiva diferente. Las opciones de contacto y horarios para estas actividades son:

Alijilán Tours: Atiende de martes a domingos , en el horario de 14:00 a 20:00 hs. Su contacto directo es el 383 451 0951 .

Atiende de , en el horario de Su contacto directo es el . Julio C. Martínez: Ofrece sus servicios de lunes a domingos , desde las 16:00 hasta las 21:30 hs. Los interesados pueden llamar al 383 405 9130 .

Ofrece sus servicios de , desde las Los interesados pueden llamar al . Travesías Del Jumeal: Con una amplia franja horaria, trabajan de lunes a domingos de 10:00 a 22:00 hs. El teléfono de contacto es el 383 490 7227.

Adrenalina en altura: escalada y tirolesa

Para quienes prefieren la verticalidad y el desafío físico, el Ecoparque ofrece propuestas de alto impacto. La actividad denominada "Huellas Verticales", liderada por el prestador Mauricio Olmos, invita a los aventureros a experimentar la escalada en roca. Esta práctica se llevará a cabo los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, en el horario de 15:00 a 19:00 hs. El punto de encuentro será el emblemático muelle del dique.

Esta experiencia de escalada tiene una duración aproximada de 4 horas y representa una oportunidad única para aprender o perfeccionar técnicas de ascenso. El costo de la actividad es de $20.000, aunque se ha informado la existencia de promociones vigentes. El número de contacto para reservas es el 383 480-8339. Complementando la oferta de adrenalina, la tirolesa se presenta como una opción ineludible para sobrevolar el paisaje. Esta actividad estará disponible específicamente los domingos, de 17:00 a 20:30 hs., y los interesados pueden solicitar información al 383 478 9238.

Recomendaciones generales y canales de información

A fin de garantizar que la estancia en el Ecoparque sea placentera y segura, los prestadores y la Secretaría recomiendan a los asistentes cumplir con ciertas pautas básicas de equipamiento personal. Es fundamental asistir con ropa cómoda y flexible que permita el movimiento, así como el uso de bronceador para protegerse de la radiación solar. La hidratación es otro punto clave, por lo que se sugiere llevar una botella de agua propia. Por encima de todo, se destaca la importancia de asistir con muchas ganas de disfrutar de la jornada.

Para aquellos que deseen profundizar en los detalles de estas u otras propuestas, se encuentra disponible la información oficial en la página web sfvc.tur.ar o a través de las redes sociales bajo el nombre de SFVC Turismo. Con esta completa grilla, el Ecoparque El Jumeal se consolida como el destino de excelencia para este fin de semana largo en la capital catamarqueña.