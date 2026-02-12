"Carnavalear va con vos" llega con talleres artísticos y celebraciones en los barrios

En el marco de la agenda "Carnavalear va con vos", una iniciativa organizada de manera conjunta por la Municipalidad de la Capital a través de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se presentan propuestas diseñadas para integrar a toda la familia en el espíritu del carnaval. Una de las actividades centrales de este fin de semana largo tendrá lugar este viernes 13 de febrero, a las 17:00 hs., en la emblemática Casa Caravati, ubicada en Rivadavia 1050.

Allí, el reconocido artista Bruno Ceballos dictará el taller de arte titulado "Cuerpos Que Reflejan Sol De Carnaval". Esta actividad, que cuenta con cupos limitados y es de carácter totalmente gratuito, está destinada al público general a partir de los 10 años de edad. La dinámica del encuentro propone que cada participante intervenga una prenda de vestir utilizando materiales reflectantes, fomentando una creación tanto individual como colectiva. Al finalizar el proceso, los atuendos formarán parte de una acción conjunta con la obra solar de la muestra, donde los espejos reflejarán la luz del sol, generando una experiencia artística compartida de aproximadamente 2 horas de duración. Los detalles técnicos para los interesados son:

Requisito: Llevar una prenda que no se use (guardapolvo, camisa, remera, etc.) para su intervención.

Intervenciones urbanas y talleres al paso

La propuesta cultural no se agota en el fin de semana largo, sino que extiende su impacto hacia los días siguientes. Para el próximo jueves 19, se ha programado una jornada doble en horarios de las 10:00 y las 18:00 hs., invitando a la comunidad a participar de la intervención del Pujllay en plena zona peatonal.

Frente a la mencionada Casa Caravati, se instalará un "taller al paso" abierto a niños y adultos por igual. Este encuentro espontáneo y accesible propone la creación de máscaras y antifaces de papel, permitiendo que quienes transitan por el centro de la ciudad puedan sumergirse por un momento en la producción artesanal vinculada a la estética carnavalesca.

La ruta de los carnavales barriales

La celebración se traslada también a los espacios públicos de las periferias y barrios populosos, donde la Dirección de Cultura busca recrear un ambiente de diversión y cultura popular. El despliegue territorial comenzará este sábado 14 de febrero, a partir de las 18:30 hs., con una fiesta carnavalera en la Plaza de Valle Chico. Siguiendo el calendario, el próximo martes 17 a la misma hora (18:30 hs.), la cita será en la Plaza de Choya.

El programa de celebraciones barriales continuará durante las semanas posteriores, asegurando que el festejo alcance todos los puntos de la ciudad:

Parque Lineal: El sábado 21 de febrero, a partir de las 19:00 hs. , con una oferta que incluye música, baile y actividades recreativas.

El de febrero, a partir de las , con una oferta que incluye música, baile y actividades recreativas. Avenida Eulalia Ares de Vildoza: El Carnaval de Eulalia se llevará a cabo el viernes 27 a las 19:00 hs.

Cabe destacar que estas últimas dos iniciativas forman parte de las propuestas culturales organizadas por los concejales Alejandro Carrizo y Francisco Sosa, reforzando el carácter participativo y vecinal de la agenda.

Canales oficiales de consulta

Para aquellos que deseen conocer el detalle pormenorizado de toda la agenda de carnavales, los organizadores han puesto a disposición diversos canales digitales. La información se encuentra actualizada en las redes sociales de SFVC Turismo, la página de la Dirección Gral. De Cultura - Catamarca Capital, y los perfiles de Instagram de cultura.catamarcacapital y SFVC Turismo. Asimismo, todos los eventos pueden consultarse en la página web oficial: sfvc.tur.ar.

La invitación queda abierta para que los vecinos de la Capital y los turistas participen de esta variada oferta que busca consolidar al carnaval como un espacio de encuentro, arte y tradición barrial.