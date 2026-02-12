El Carnaval de la Quebrada recupera sus raíces con un taller de aloja en Pueblo Perdido

En el contexto de las festividades que definen la identidad del noroeste argentino, el sitio arqueológico y turístico de Pueblo Perdido de la Quebrada se consolida como un escenario fundamental para la preservación de la cultura local. En esta oportunidad, el enclave se suma con propuestas de alto valor histórico y sensorial en el marco de la agenda especial de carnavales. Esta planificación, meticulosamente organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, busca no solo el entretenimiento de los visitantes, sino la puesta en valor de prácticas que han atravesado generaciones.

La propuesta central para este fin de semana largo de festejos se denomina "Carnavalear va con vos", un programa que engloba diversas actividades diseñadas para todo tipo de público. Dentro de este esquema, el contacto con lo auténtico y lo autóctono se vuelve el eje vertebrador, permitiendo que tanto residentes como turistas se vinculen con el patrimonio inmaterial de la región de una forma participativa y enriquecedora.

La mística de la algarroba: bebiendo la historia

El evento principal de esta agenda en Pueblo Perdido tendrá lugar los días domingo 15 y lunes 16 de febrero, iniciando puntualmente a las 18 horas. Bajo el título "Aloja de algarroba: bebiendo la historia", se desarrollará un taller de carácter vivencial que promete trasladar a los asistentes a las raíces mismas de la gastronomía ancestral. La actividad estará a cargo del emprendimiento especializado La Torradería, cuyos expertos guiarán el proceso pedagógico y técnico para desentrañar los secretos de uno de los frutos más emblemáticos del monte: la algarroba.

Este taller no se limita a una exposición teórica, sino que invita a la acción directa. Los participantes tendrán la oportunidad de descubrir las propiedades del fruto y, lo que es más importante, aprenderán a preparar su propia aloja fermentada. La aloja, bebida típica por excelencia de los periodos de cosecha y carnaval en la zona, representa un símbolo de resistencia y celebración cultural. A través del contacto con la materia prima y el seguimiento del proceso de fermentación, los asistentes podrán comprender la complejidad y el respeto que requiere la elaboración de esta infusión histórica.

Una experiencia comunitaria y gratuita

Uno de los puntos más destacados de esta iniciativa es su carácter inclusivo y social. El taller ha sido concebido como un encuentro donde el conocimiento se comparte de manera abierta, razón por la cual la actividad no tiene costo para los interesados. Se busca, de esta manera, que la tradición de la aloja no quede restringida, sino que se difunda y permanezca viva en la memoria colectiva. El cierre de cada jornada estará marcado por un momento de alta carga simbólica: una degustación y brindis comunitario, donde se compartirá el fruto del trabajo realizado y se celebrará el espíritu del carnaval en un entorno natural único.

Para quienes deseen asegurar su lugar en esta experiencia única para sumergirse en la rica tradición ancestral, la organización ha dispuesto canales de contacto específicos. Los interesados pueden realizar sus consultas e inscripciones comunicándose al número 383 428 0212, un paso fundamental dado el interés que despierta este tipo de talleres vivenciales en un sitio con la mística de Pueblo Perdido de la Quebrada.

Información complementaria y agenda digital

El taller de aloja es solo una de las múltiples piezas que conforman el mosaico de festejos de este año. La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico invita a la comunidad a no perderse ningún detalle de la programación extendida de "Carnavalear va con vos". Para conocer el resto de las actividades que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, se han habilitado diversas plataformas de consulta:

Página web oficial: sfvc.tur.ar

sfvc.tur.ar Redes sociales: SFVC Turismo

A través de estos medios, se podrá acceder a la grilla completa de horarios, ubicaciones y detalles adicionales sobre cómo disfrutar del Carnaval en la Quebrada de manera segura y plenamente integrada a la historia de la región. La invitación queda abierta para vivir un fin de semana donde el aprendizaje, el sabor y la historia se funden en el brindis de una bebida que es, en esencia, la identidad de su pueblo.