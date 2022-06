Amadeo, padece diabetes infantil y necesita viajar urgente a Córdoba

El pequeño Amadeo padece de diabetes infantil y ante la necesidad de ser derivado a Córdoba su familia está solicitando colaboración para poder reunir el dinero que posibilite este viaje. Su mamá solicitó el traslado a la vecina provincia y se la negaron en varias oportunidades pero finalmente llego el turno.

El inconveniente ahora es que la posibilidad es para la jornada de hoy y de ahí la premura para conseguir los fondos para poder cumplir con la posibilidad de llegar al Sanatorio Allende . Según indicó su familia, la salud del menor esta en un momento delicado. No logran estabilizarlo y durante el día los valores de azúcar llegan muchas veces hasta 500 y otras solo a 50.

Su hermano contó en la publicación de Facebook que "hay que inyectarle insulina varias veces al día para poder mantenerlo controlado y ya no aguanta. Llora, le duele, pide por favor que no lo pinchen mas, no solo con la insulina sino también para el control de azúcar". El pequeño requiere de varios cuidados, que la familia lleva a cabo como por ejemplo: una dieta que el sigue pero sin embargo los valores de azúcar son esos y esos valores pueden traerle más complicaciones a su salud.

Ayuda