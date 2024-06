Antigripal: Salud alertó que más de 24.000 mayores de 50 años no se vacunaron

Mientras el invierno muestra sus días más intensos, con temperaturas bajo cero en las primeras horas del día y se alerta por el incremento de las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud de la Provincia vuelven a marcar la importancia de vacunarse contra la gripe. Desde la cartera sanitaria se sostiene que con gracias a esta dosis se reducen las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza.

En Catamarca, los porcentajes de cobertura de vacunación antigripal no alcanzan el 50 por ciento, a excepción del personal de salud, es decir que más de la mitad de la población objetivo aún no concurrió a los vacunatorios, alertan desde la cartera sanitaria. Y para dar detalle, precisaron que “son 24.478 los adultos mayores de 50 años que no se acercaron a los vacunatorios a recibir la dosis correspondiente. En cuanto a los niños y niñas de 6 a 24 meses, faltan 3.405 de 1° dosis y 3.840 de 2° dosis. Respecto a las personas gestantes, 1.920 no se vacunaron”.

Precisando se indicó que hasta el momento, el porcentaje de cobertura total de vacunación antigripal es de:

- 6 a 24 meses: 1° dosis 49,2% - 2° dosis 40,3%

- Más de 65 años: 43,9%

- Personal de Salud: 78,1%

- Personas gestantes: 46,0%

Vacunación

Salud reitera que la vacuna antigripal está disponible en todos los vacunatorios, es gratuita para la población objetivo, no requiere orden médica y se puede aplicar administrarse en forma simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional o COVID-19.

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal para la población de riesgo:

- personal de Salud,

- personas gestantes (en cualquier momento del embarazo),

- niñas y niños de 6 a 24 meses,

- inmunocomprometidos y,

- personas mayores de 65 años.

Las personas que no se encuentran dentro de estos cinco grupos, pero que presenten algún factor de riesgo, pueden recibir la vacuna de forma gratuita con pedido de su médico de cabecera.