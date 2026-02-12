Antofagasta de la Sierra: entre la identidad de la Feria de la Puna y un hito para el sector minero

En una jornada marcada por la relevancia institucional y el fervor cultural, el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, encabezó hoy una conferencia de prensa de carácter estratégico para la comunidad. El objetivo primordial de la convocatoria fue brindar los últimos detalles organizativos de la Feria de la Puna, reconocida unánimemente como el evento cultural más antiguo del norte argentino.

Esta celebración, que trasciende lo meramente festivo para convertirse en un pilar de la identidad regional, se encuentra actualmente en las etapas finales de su planificación operativa, movilizando a toda la estructura municipal.

Durante su intervención, el jefe comunal ofreció precisiones minuciosas sobre la organización y la logística que demandará el evento en los próximos días. Cusipuma puso un especial énfasis en el trabajo articulado que vienen desarrollando las distintas áreas de la comuna, destacando que esta coordinación técnica es la que garantiza el éxito de una nueva edición de esta fiesta. Para la gestión local, la feria no solo representa la herencia cultural de los pueblos puneños, sino que también se consolida como un motor fundamental para el desarrollo de la identidad y el crecimiento económico de la región.

Un avance estratégico para el sector productivo local

Más allá de la agenda festiva y cultural, la conferencia de prensa sirvió de escenario para dar a conocer una noticia que se calificó de histórica para la comunidad antofagasteña. Se informó oficialmente que la Cámara de Proveedores Mineros de Antofagasta de la Sierra ya cuenta con su personería jurídica de manera formal. Este paso administrativo representa la culminación de un proceso de gestiones largamente esperado por los actores económicos de la zona, permitiendo que los proveedores locales cuenten ahora con un marco legal sólido para su representación.

El intendente estuvo acompañado en el anuncio por el secretario de Personería Jurídica, Jorge Fernández, quien tuvo un rol destacado al explicar la relevancia de este avance institucional. Fernández resaltó las gestiones impulsadas desde el Municipio para concretar la conformación formal de esta institución, subrayando que la nueva entidad beneficiará directamente a los emprendedores de la zona. El objetivo de este logro es fortalecer el desarrollo productivo y asegurar una participación más activa y competitiva de las empresas antofagasteñas dentro del pujante sector minero, garantizando que el impacto de la actividad se traduzca en beneficios tangibles para el territorio.

Un detalle mencionado durante el encuentro fue la ausencia justificada del ministro Natella, quien se excusó de participar debido a compromisos asumidos con anterioridad en la localidad de Fiambalá. No obstante, su figura y acompañamiento fueron destacados tanto por el intendente Cusipuma como por el secretario Fernández, quienes coincidieron en señalar que el ministro participó activamente en las gestiones que hicieron posible este importante logro institucional para los proveedores de la Puna. Esta sinergia entre el Gobierno provincial y el Municipal fue señalada como la clave para destrabar procesos administrativos que hoy rinden sus frutos.

Para finalizar la conferencia, el intendente Mario Cusipuma manifestó su profunda satisfacción por haber concretado la creación formal de la Cámara de Proveedores Mineros. El jefe comunal hizo un balance del camino recorrido y de la persistencia necesaria para llegar a esta instancia, señalando con firmeza que el esfuerzo y las múltiples gestiones realizadas valieron la pena para alcanzar un objetivo que hoy deja de ser un anhelo para convertirse en una realidad para Antofagasta de la Sierra.

Con la Feria de la Puna lista para recibir a sus visitantes y una nueva herramienta de representación empresarial en marcha, la región se posiciona con una visión integral que une su pasado ancestral con un futuro productivo.