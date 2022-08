Antofagasta de la Sierra: padres cortan Ruta nº 43 en reclamo de calefacción en las escuelas

En la jornada del lunes, oficialmente el Ministerio de Educación anunciaba el inicio del ciclo lectivo de los jardínes de infantes en las escuelas de Periodo Especial. Según el comunicado, todo se iniciaba con normalidad y sin mencionar los reclamos previos de padres, en el caso de la villa de Antofagasta de la Sierra, quienes plantean la urgente puesta en funcionamiento de un sistema de calefacción.

Este reclamo, que ya se formuló la semana pasada, cuando el termómetro marcaba siete grados bajo cero, se reactivó este martes a las cinco de la mañana, justamente tras el anuncio del inicio de una nueva etapa escolar.

Foto gentileza Radio Valle Viejo

Para marcar el descontento y sostener el reclamo, los padres de los menores de la Escuela nº 424 tomaron la determinación de cortar la Ruta nº 43 y anuncian mantener la medida hasta tanto obtengan una respuesta satisfactoria. Entrada ya la noche, la protesta sostienen la medida, lo que implica que ninguna autoridad de la cartera de Educación aportó una solución.

Más de 150 chicos, a pesar que el ciclo lectivo inició en la formalidad de lo oficial, no van a acceder a las clases debido a que las condiciones climáticas son insoportables sin un sistema de calefacción. Este no puede ser una realidad, porque básicamente el sistema eléctrico del establecimiento es deficiente y no soporta siquiera el encendido de una estufa.

Inicio de ciclo

El Ministerio de Educación anunció que los jardines de infantes nuclearizados de Período Especial dependientes de la Dirección de Educación Inicial de la cartera educativa local, dieron inicio al Ciclo Lectivo 2022-2023. De esta manera, los equipos directivos, las seños y los pequeños retornaron a las actividades en sus respectivas salas.

La comunidad educativa del JIN N° 11 del departamento Santa María, junto a su directora Marta Mena y la supervisora pedagógica Marta Zárate, abrieron el período lectivo con un colorido y alegre acto. Hicieron lo propio, los docentes y alumnos del JIN N°31 con sus respectivas sedes en Belén y Antofagasta de la Sierra , acompañados por la directora Alejandra Quilpildor y la supervisora de zona, María Magdalena Martel.

Por su parte, el equipo de gestión, maestras y pequeños del JIN N°32 del departamento Andalgalá, llevaron a cabo el acto inaugural del ciclo lectivo, donde se les entregó a niños y niñas, juguetes y elementos escolares para llevar adelante las actividades pedagógicas y lúdicas. En esta ocasión, se contó con la presencia de la directora María Vera y la supervisora pedagógica, Silvia Nieto.