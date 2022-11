Arellano confirmó que "la semana que viene se va a crear la carrera de Medicina"

Hace casi un mes se presentó el programa para la carrera de Medicina, a la espera de tener su aprobación. Este viernes, en el marco del acto de conmemoración de los 50 años de la Promoción 1972. de la Escuela Normal de Varones, el Rector de la UNCa, confirmó a La Unión que "la semana que viene vamos a estar creando la carrera de Medicina y, antes de fin de año, la de Ingeniería en Agroalimentos".

Previo a esto, la Comisión para la implementación de este nuevo dictado académico en Catamarca había informado al Gobernador Raúl Jalil que el programa de creación estaba concluido y que había sido enviado al Consejo Directivo de la Facultad de Salud para su aprobación. Ahora la novedad es, según lo indicado por el Ing. Oscar Arrellano “que el martes de la semana entrante se va reunir el Consejo Superior para la aprobación de la carrera, que será una sesión especial para el tratamiento de este tema y luego de esto, el trámite debe ir a Buenos Aires al Ministerio de Educación y a la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), porque son ellos los que deben dar el okey del dictado. Mientras no tengamos esta habilitación ministerial no podemos hacer la oferta ni publicidad. Esto puede llevar tiempo o no pero el primer paso, que es la creación de la carrera ya está. El martes lo estaremos confirmando en la sesión del Consejo Directivo”.

Sobre las fechas de comienzo de dictado, que todos esperan que sea para el 2023, está por definirse y como indicó el Rector de la UNCa, todo depende de lo que suceda en Buenos Aires.

Otras carreras

“Este es un año muy especial para nuestra universidad porque seguimos avanzando con la oferta académica. Aparte de Medicina, está la Lic. en Criminalística y también la Tecnicatura en salmuera de litio. A esto se sumarán dos tecnicaturas más relacionadas a la ciberseguridad. A este paso, antes de finales de este año, vamos a estar con no menos de diez carreras nuevas”, destacó el rector de la casa de estudios.

Valoró luego que las Facultades además están llevando a cabo un gran trabajo, lo que viene al certificar el gran año de la UNCa, en el marco de los 50 años de su creación.