Así arranca el clima de la segunda quincena en Catamarca

Se esperan lluvias intensas durante gran parte de la jornada, con alta probabilidad de precipitaciones, ráfagas de viento y una mejora recién hacia la noche. Así comienza el segundo tramo del primer mes del 2026.

De hecho el clima de este viernes estará marcado por la inestabilidad, con tormentas fuertes las que se dieron ya desde la madrugada y se extenderán durante la mañana, según indica el pronóstico del SMN. La probabilidad de precipitaciones será elevada en las primeras horas del día y recién comenzará a descender hacia la noche, cuando se espera una mejora gradual de las condiciones.

En horas de la mañana, continuarán las tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvias también ubicada entre el 40 y el 70%. La temperatura ascenderá levemente hasta los 21 grados, con viento del Sur en el mismo rango de intensidad y ráfagas que podrían repetirse con fuerza, es decir entre los 42 y 50 km.

Hacia la tarde, el pronóstico indica un cambio parcial en el escenario meteorológico. Si bien persistirá la inestabilidad, las tormentas pasarán a ser aisladas. La temperatura máxima del día alcanzará los 28 grados, generando un ambiente más cálido y húmedo. El viento rotará al sector Norte, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque sin ráfagas significativas previstas para ese tramo del día.

Finalmente, durante la noche, el tiempo tenderá a estabilizarse. Se espera un cielo mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá hasta los 25 grados, mientras que los vientos soplarán del Noreste, con menor intensidad, entre 7 y 12 km/h

Ante este panorama, se recomienda extremar precauciones durante las primeras horas del día, especialmente ante la posibilidad de ráfagas fuertes.