Así va a estar el clima del Día de la Madre en Catamarca

Catamarca celebrará este domingo el Día de la Madre con condiciones meteorológicas marcadas por la nubosidad, temperaturas templadas, viento y la posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá una temperatura mínima de 12 grados durante la madrugada y una máxima de 20 grados por la tarde, en un escenario en el que el viento también tendrá un papel destacado.

El panorama previsto para el domingo muestra que el cielo alguna nubosidad y esporádica presencia de sol durante buena parte del día. Si bien las probabilidades de precipitaciones se vuelven a anunciar para este día, lo cierto que las chances solo se anuncian para la mañana y tarde pero con una probabilidad de concretarse de hasta el 40%.

Así comenzó el domingo

El domingo comenzó con cielo mayormente nublado y una temperatura de 12 grados. Durante la madrugada el viento tuvo una intensidad considerablemente menor que la prevista para el resto de la jornada. Las velocidades estimadas serán de entre 0 y 2 kilómetros por hora, con dirección predominante del Sudoeste.

Ya en la mañana continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura igual. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja. Sin embargo, uno de los cambios más importantes se registrará en el comportamiento del viento. La dirección predominante pasará a ser del Noreste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, una intensidad que también está prevista para los períodos posteriores del día.

La tarde con chances de lluvias

La tarde será el tramo de la jornada en el que aumentará la probabilidad de precipitaciones. El SMN anticipa lluvias aisladas. En cuanto a la temperatura, se espera que el termómetro alcance los 20 grados, el valor máximo previsto para este domingo.

El viento continuará soplando desde el mismo sector, con velocidades iguales a la hora anterior. Las ráfagas, por su parte, se mantendrán dentro del rango previsto de entre 42 y 50 km/h, sin cambios respecto de los valores anticipados para la mañana.

Una noche con persistencia del viento

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado y el termómetro marcará un descenderá hasta los 16 grados.

El viento mantendrá la misma dirección, la intensidad y el registro de las ráfagas, por lo que las condiciones previstas para la noche conservarán las características de intensidad del viento registradas desde la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad volverá a ubicarse en cero. Por lo tanto, el cierre del domingo estará marcado por el cielo mayormente nublado, una temperatura de 16 grados y la persistencia del viento del noreste, mientras que las posibilidades de lluvias serán reducidas.