Así va a estar el clima este lunes en Catamarca

Luego de una madrugada con lluvias intensas en algunos puntos de la provincia y una mínima de 20 grados, para el transcurso de la mañana, el escenario continuará dominado por las tormentas, aunque con una probabilidad de lluvias algo menor. La temperatura se mantendrá estable, con vientos del sector Norte en el mismo rango de intensidad, y ráfagas que seguirán siendo significativas, entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde, el pronóstico indica un descenso en la intensidad de los fenómenos, con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones que baja al rango del 10% al 40%. La temperatura alcanzará el valor máximo del día, con 26 grados, mientras que el viento comienza a imponerse como protagonista y rotará al Noreste, manteniendo velocidades de 23 a 31 km/h. En este período, las ráfagas podrían intensificarse, llegando a valores de entre 51 y 59 km/h.

Durante la noche, persistirá la posibilidad de tormentas aisladas, con la misma probabilidad de lluvias pero ya entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá a 23 grados, con vientos del mismo sector que la hora anterior y ráfagas nuevamente altas pero ya con un leve descenso en el rango porque estarán entre los 42 a 50 km/h.

La inestabilidad luego de este lunes, comienza a despedirse y se pronostica, según el SMN, una semana con cielos parcialmente nublados, fuerte presencia de vientos y temperaturas que promediarán entre los 30 y 32 grados.