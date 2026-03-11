Así va a estar el clima este miércoles en Catamarca

El tiempo se presentará inestable otra vez en Catamarca, con presencia de tormentas desde las primeras horas del día y condiciones similares que se mantendrán a lo largo de toda la jornada.

Ya durante la madrugada se registraron episodios de inestabilidad en algunos sectores, además de la mínima de 21 grados. Para la mañana el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que el panorama continuará con tormentas aisladas. La temperatura ascenderá hasta los 23 grados, con viento del Noreste entre 7 y 12 km/h y la misma probabilidad de lluvias, estimada entre 10% y 40%.

En horas de la tarde se prevé que las tormentas aisladas continúen. Será el momento de mayor temperatura del día, con una máxima de 27 grados. El viento predominante será del Norte, con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche persistirá la inestabilidad, con una temperatura que descenderá hasta los 24 grados. El viento volverá a soplar del norte entre 7 y 12 km/h, manteniéndose sin cambios el rango de probabilidad de lluvias.