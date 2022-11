ATSA va a la justicia contra Salud y Trabajo

Leonardo Burgos volvió a la carga y presentó un recurso administrativo ante las carteras que dirigen Manuela Ávila y Verónica Segura por incumplimientos a diferentes puntos de un acuerdo previamente convenido.

En declaraciones radiales, el secretario general de ATSA confirmó la presentación de un amparo en la justicia, por considerar que estos dos ministerios no respondieron a un petitorio relacionado con acuerdos sobre educación, profesionalización, concursos y las licencias acotadas. El reclamo del gremialista está dirigido también a la aplicación de un incremento salarial que no estaba siendo otorgado en los mismos términos del acuerdo. “Todo esto no se cumplió ni se contestó en los términos ni días que han pasado, así que si no hay respuesta presentaremos un amparo en la justicia", dijo.

Ahora el gremio apuntado como amigo del Gobierno dice que los aumentos dados por el Ejecutivo son "parches".

"Entendíamos, como nos dijo el Gobernador que el aumento era un techo, que era imposible de perforar porque no había más plata, y luego se generó por afuera, por otros ámbitos con otros actores, distintas soluciones, que no son soluciones, sino parches. Entonces hay que encaminarlo legal y constitucionalmente. Pasó además que me desmintieron que no había estado en reunión con ellos, y que no se había acordado tal aumento, y ahora tengo que aclarar con los delegados porque de lo contrario queda como que fue una mentira", dijo Burgos molesto y sumando más conflictividad al cuadro del sector salud.