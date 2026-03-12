Audiencia pública en Catamarca: debate por la actualización tarifaria de agua y cloacas

En el Salón Calchaquí del Complejo Cultural Esquiú se llevó adelante la audiencia pública convocada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, destinada a analizar el pedido de actualización tarifaria de los servicios de agua y cloacas solicitado por la empresa Aguas de Catamarca SAPEM.

La convocatoria se realizó mediante la Resolución 74/26, instrumento administrativo que habilitó la instancia de participación pública para discutir la propuesta presentada por la empresa prestataria.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, quien destacó el carácter democrático de la audiencia y valoró la participación de los asistentes. En su intervención inicial, el funcionario remarcó la importancia de generar espacios institucionales donde los distintos sectores puedan expresar sus opiniones y argumentos en torno a decisiones que impactan directamente en los servicios públicos.

Los expositores y el desarrollo de la audiencia

La audiencia fue conducida por los instructores Evelin Riccheri y Pacífico Antonio Carrizo, responsables de garantizar el orden del procedimiento y la correcta exposición de los participantes.

Durante la jornada se presentaron diversas exposiciones de representantes institucionales y ciudadanos que se inscribieron previamente para intervenir en el debate. Entre ellos se destacaron:

Fernando Toledo, en representación de Aguas de Catamarca SAPEM.

Germán Nadal, por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Los vecinos Alfredo Marchioli y Agustín Marchetti, quienes participaron como usuarios del servicio.

Cada uno de los expositores presentó sus argumentos, consideraciones y puntos de vista respecto al pedido de actualización tarifaria, aportando elementos para el análisis de la situación del servicio y el impacto que una modificación en las tarifas podría generar en la comunidad.

La intervención de la Defensoría del Pueblo

Entre las instituciones inscriptas también participó la Defensoría del Pueblo de la Provincia, organismo que presentó su postura a través de sus representantes:

Dalmacio Mera

Federico Sánchez Ruiz

Aníbal Martínez

Los funcionarios expusieron los argumentos de parte, incorporando al debate la perspectiva institucional vinculada a la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios públicos.

La presencia de la Defensoría aportó una dimensión adicional al intercambio, incorporando observaciones y consideraciones que forman parte del proceso de evaluación de la propuesta tarifaria.

Participación abierta para los asistentes

Una vez finalizadas las exposiciones de las partes legitimadas, el Ministerio dispuso un espacio de participación abierto para quienes asistieron a la audiencia sin haberse inscripto previamente.

En esta instancia, los asistentes pudieron expresar su punto de vista durante un tiempo máximo de cinco minutos, mecanismo que permitió ampliar la participación y asegurar que todas las voces presentes pudieran ser escuchadas dentro del proceso.

Este formato responde al objetivo de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con la prestación de servicios públicos esenciales.

Próximos pasos: análisis técnico y resolución final

Concluida la audiencia pública, el Ministerio de Desarrollo Productivo iniciará el proceso de análisis de toda la información recopilada durante la jornada.

Entre los elementos que serán evaluados se encuentran:

Las exposiciones realizadas por los participantes.

Las ponencias presentadas por las partes.

Las sugerencias y observaciones formuladas por los usuarios.

El organismo provincial será el encargado de emitir la resolución final, en la que determinará si el pedido de actualización tarifaria presentado por Aguas de Catamarca SAPEM se ajusta a lo establecido por la Ley N° 4963 y al marco normativo vigente.