Aumento de casos: se pasó de 1 caso semanal a 5, mientras se aguarda por la cuarta ola

Desde Nación se confirmó el inicio de la cuarta ola de Covid y desde la provincia se han activado protocolos para detectar el tipo de virus y su comportamiento. Es por eso que desde este lunes se han implementado tres Unidades centinelas en la provincia. Una es el Hospital “San Juan Bautista”, la otra es la del Hospital de Niños y la última es el CAPS “Carlos Bravo”. Según Silvia Bustos, secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud por el nivel de vacunación, esta nueva ola de coronavirus no requeriría ningún tipo de medidas preventivas extremas como sucedió en el 2020 y 2021. No obstante reconoció que se viene registrando un aumento de casos. “Hemos evidenciado un incremento. Pasamos de tener en la semana epidemiológica anterior de 1 caso por día a 5 por día en la última semana. No estamos observando solamente Covid, también hay influenza, y hay otros virus circulando”, comentó la funcionaria.

Al respecto comentó que en función de este cuadro“se está vigilando no solamente Covid a través del panel viral para ver cuál es la situación de la provincia”. Luego planteó, declaraciones radiales que “el número de internaciones es muy bajo y se espera una mortalidad más baja de la que se venía registrando, por su puesto esto con la ayuda de la vacuna. Vamos a tener un incremento, puede haber reinfecciones, se van a evidenciar cuadros respiratorios y asumimos que podrían ser menor a lo que se dio en la tercera ola, con menos gravedad, menos casos de personas internadas; esto atribuible a la vacuna”, declaró.

Y tal como se viene reiterando en cuanto a la prevención y cuidados, Bustos recordó la importancia de mantener el uso del barbijo y la ventilación de los lugares cerrados. “Volver a unas medidas como las que se tomaron en un principio no creo, hay que observar cómo se comporta el virus en esta nueva ola pero asumimos que no va a ser necesario ninguna de estas medidas”.

Cuarta dosis y antigripal

Las cifras de vacunación difieren con las dichas esta mañana por el primer mandatario de la provincia, quien al ser consultado dijo que se está en “180 mil personas que no han cumplido con el esquema de vacunación. Esto es casi la mitad de la población y es lamentable”. No obstante esto, la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud señaló que se tiene “una buena cobertura de vacunación y se sigue avanzando con la vacunación 'en terreno'”.

En cuanto a la cuarta dosis dijo que esta chance está abierta para quienes ya tengan cuatro meses desde la tercera. Y sobre la antigripal adelantó “mañana se hace la distribución de una nueva partida de vacunas para el grupo más de 65 años. Recordamos que se pueden colocar las vacunas en forma simultánea, no es ningún riesgo para el paciente ni altera el efecto de las vacunas. Se puede colocar el mismo día o con pocos días de diferencia”.