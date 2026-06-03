Aumento del colectivo: el detalle de cuánto cuesta el pasaje en cada sección

El Gobierno de Catamarca anunció una nueva actualización en las tarifas del transporte público urbano y suburbano que comenzará a regir a partir del próximo 4 de junio. La medida impactará en el sistema que presta servicios en el Valle Central y establece un nuevo cuadro tarifario para las siete secciones que conforman el esquema de cobro vigente.

La modificación más significativa se refleja en el boleto mínimo, que pasará de $1.250 a $1.600, lo que representa un incremento del 28% respecto del valor que se encontraba vigente hasta el momento.

Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte señalaron que la actualización responde a la necesidad de sostener la continuidad y la calidad del servicio en un contexto caracterizado por el incremento sostenido de los costos operativos que afectan al sector del transporte.

La decisión se complementa con un aumento promedio del 40% en los subsidios provinciales, una medida mediante la cual el Estado provincial busca incrementar su participación en el financiamiento del sistema para evitar que la totalidad de los mayores costos recaiga sobre los usuarios.

Las secciones en Catamarca

El transporte público urbano y suburbano del Valle Central de Catamarca, que abarca los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, utiliza un esquema de siete secciones para determinar el valor del boleto. Este sistema establece diferentes tarifas de acuerdo con la distancia recorrida por los pasajeros. A medida que el trayecto se extiende y el colectivo se aleja de las zonas céntricas, el valor del pasaje aumenta progresivamente.

Las secciones se distribuyen de la siguiente manera:

Primera Sección (Tramo Inicial): comprende los primeros kilómetros desde el punto de origen o cabecera, generalmente entre 0 y 3 kilómetros.

comprende los primeros kilómetros desde el punto de origen o cabecera, generalmente entre 0 y 3 kilómetros. Secciones Intermedias (2ª a 6ª): abarcan recorridos progresivamente más extensos, comprendiendo distancias que van desde aproximadamente 3 kilómetros hasta superar los 18 kilómetros.

abarcan recorridos progresivamente más extensos, comprendiendo distancias que van desde aproximadamente 3 kilómetros hasta superar los 18 kilómetros. Séptima Sección (Tramo Final): corresponde a los recorridos suburbanos más extensos del Valle Central, incluyendo conexiones con localidades alejadas de Fray Mamerto Esquiú, como Villa de Pirquitas, y sectores periféricos de la Capital.

El nuevo cuadro tarifario

Con la actualización que entrará en vigencia desde este 4 de junio, los valores del boleto quedarán establecidos de la siguiente manera:

Sección 1: $1.600

$1.600 Sección 2: $1.702,59

$1.702,59 Sección 3: $1.899,80

$1.899,80 Sección 4: $2.202,62

$2.202,62 Sección 5: $2.395,42

$2.395,42 Sección 6: $2.694,00

$2.694,00 Sección 7: $2.904,64

El nuevo esquema tarifario refleja incrementos escalonados en función de la distancia recorrida, manteniendo el sistema de cálculo por secciones actualmente utilizado en el Valle Central.

Qué ocurrirá con la tarifa social

Dentro de las medidas informadas también se precisó el valor que tendrá la tarifa social una vez implementada la actualización. Según se indicó, la tarifa social continuará representando el 45% del valor del boleto, por lo que para la primera sección quedará establecida en $720.

Este esquema busca mantener una diferencia respecto de la tarifa general para los usuarios alcanzados por ese beneficio dentro del sistema de transporte público.

Subsidios y continuidad del Boleto Educativo Gratuito

Junto con la actualización de tarifas, el Gobierno provincial confirmó un incremento promedio del 40% en los subsidios destinados al transporte urbano y suburbano. La medida apunta a reforzar el sostenimiento económico del sistema mediante una mayor participación estatal en la cobertura de costos operativos.

Asimismo, las autoridades ratificaron la continuidad del Boleto Educativo Gratuito, uno de los componentes que forman parte de la política de transporte aplicada en la provincia.

La actualización anunciada se produce en el marco de la prolongada crisis que atraviesa el transporte público en la provincia. Según se informó oficialmente, la modificación tarifaria forma parte de un compromiso asumido por las autoridades provinciales en noviembre de 2025, cuando se aplicó la anterior actualización de tarifas.