Poncho 2026: Una joven diseñadora de Catamarca vistió a Candu Domínguez

La joven catamarqueña Guadalupe Sosa, de 19 años, estudiante de Diseño de Indumentaria y Textil y creadora de la marca Socier, fue la responsable de diseñar y confeccionar un exclusivo atuendo que la influencer Candu Domínguez lució durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La propuesta nació con un objetivo claro: representar la identidad del norte argentino a través de una mirada contemporánea. Según explicó la diseñadora, desde el inicio buscó que la prenda trascendiera lo estético y transmitiera una historia vinculada con la cultura y la naturaleza de la región.

"Tomé como inspiración el norte argentino, su naturaleza, sus colores, sus texturas y elementos de nuestra identidad cultural, reinterpretándolos desde una mirada contemporánea", expresó.

La pieza central del diseño es un corset elaborado con resina, que contiene en su interior flores naturales encapsuladas. Para Sosa, este detalle simboliza la riqueza natural, la delicadeza y la esencia del norte argentino, además de representar una forma de preservar un fragmento de la tierra catamarqueña dentro de la prenda.

El conjunto se completa con elementos inspirados en la estética del poncho y sus tradicionales guardas, incorporando texturas y detalles que evocan la cultura local, pero adaptados a una silueta moderna.

"Busqué generar ese encuentro entre tradición y diseño contemporáneo, sin perder la identidad catamarqueña", señaló.

La joven también destacó la emoción que significó participar de un evento tan emblemático para la provincia.