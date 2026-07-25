Habilitan un desvío transitorio por la reparación del puente La Puntilla

En el marco de los trabajos de reparación que se llevan adelante en el Puente La Puntilla, ubicado sobre el río Belén, en la Ruta Provincial Nº 46, Vialidad Provincial habilitó un desvío transitorio destinado a garantizar la circulación vehicular mientras se ejecutan las obras previstas sobre la estructura.

La medida responde a la necesidad de mantener el tránsito en una vía de comunicación de relevancia durante el período en que el puente permanecerá fuera de servicio. De esta manera, la circulación de los vehículos deberá realizarse exclusivamente por el recorrido alternativo dispuesto por el organismo vial, mientras avanzan las tareas de intervención programadas.

La habilitación de este desvío constituye una medida operativa para permitir la continuidad de la conectividad durante el desarrollo de la obra, al tiempo que se preservan las condiciones necesarias para la ejecución segura de los trabajos sobre el puente.

Una intervención orientada a reforzar la seguridad de la infraestructura

La obra contempla la reparación y el refuerzo de las pilas del Puente La Puntilla, una intervención que tiene como objetivo recuperar las condiciones de seguridad de esta importante infraestructura vial.

Los trabajos se concentran específicamente en los elementos estructurales del puente, buscando fortalecer su funcionamiento y garantizar que la infraestructura continúe cumpliendo el rol que desempeña dentro de la red vial provincial.

El puente constituye un punto de conexión entre los departamentos Belén y Andalgalá, por lo que las tareas de reparación representan una intervención destinada a restablecer las condiciones de seguridad necesarias para una infraestructura utilizada como vínculo entre ambas jurisdicciones.

Puente clausurado y circulación exclusiva por el desvío

Como consecuencia directa de las tareas que se desarrollan sobre la estructura, el Puente La Puntilla permanece clausurado al tránsito vehicular.

Durante todo el período de ejecución de la obra, la circulación deberá realizarse únicamente por el desvío habilitado, disposición que permitirá mantener el tránsito mientras continúan las labores de reparación y refuerzo.

Desde Vialidad Provincial se indicó que esta modalidad de circulación estará vigente mientras duren los trabajos, motivo por el cual los usuarios deberán adecuar sus recorridos utilizando exclusivamente el camino alternativo dispuesto para ese fin.

Un plazo estimado de cinco meses

De acuerdo con la planificación prevista, la obra demandará aproximadamente cinco meses de ejecución, un plazo que estará sujeto al normal desarrollo de los trabajos.

No obstante, se aclaró que dicho cronograma dependerá de las condiciones climáticas, factor que podría influir en el avance de la intervención y, en consecuencia, en los tiempos previstos para la finalización de la obra y la posterior rehabilitación del puente al tránsito.

Recomendaciones para quienes transiten por el sector

Ante la implementación del desvío y la presencia de un frente de obra en la zona, Vialidad Provincial solicitó la colaboración de todos los usuarios que circulen por el lugar.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Circular con extrema precaución durante todo el trayecto.

durante todo el trayecto. Respetar la señalización preventiva instalada en el sector.

instalada en el sector. Acatar las indicaciones del personal vial presente en la zona de trabajo.

presente en la zona de trabajo. Utilizar exclusivamente el desvío habilitado, debido a que el puente permanece clausurado.

Estas medidas buscan favorecer una circulación ordenada mientras se desarrollan las tareas previstas y contribuir a la seguridad tanto de los usuarios de la ruta como del personal que interviene en la ejecución de la obra.

Una intervención en desarrollo

La reparación del Puente La Puntilla, sobre el río Belén, representa una intervención que se encuentra en pleno desarrollo en la Ruta Provincial Nº 46. Con el puente temporalmente fuera de servicio, la habilitación de un desvío transitorio permite sostener la circulación vehicular mientras se ejecutan las tareas de reparación y refuerzo de las pilas de la estructura.

Durante los aproximadamente cinco meses previstos para la ejecución de la obra, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, el tránsito continuará desarrollándose por el recorrido alternativo dispuesto por Vialidad Provincial, organismo que además reiteró el pedido de conducir con extrema precaución, respetando tanto la señalización preventiva como las instrucciones impartidas por el personal vial presente en el lugar.