Avanza la pavimentación y el fresado en Avenida Belgrano

La Dirección de Vialidad Provincial avanza con los trabajos de pavimentación y fresado en Avenida Belgrano, en el tramo comprendido entre las calles Junín y Tucumán, una de las arterias más transitadas de la ciudad. Las tareas se enmarcan en un plan de mejoramiento de la infraestructura vial, orientado a optimizar la circulación vehicular, prolongar la vida útil de la calzada y reforzar las condiciones de seguridad para conductores y peatones.

Según se informó oficialmente, los trabajos se desarrollan de acuerdo con un cronograma previamente establecido que contempla dos jornadas de intervención intensiva. El jueves 22 de enero, las tareas se llevarán a cabo desde las 08:00 hasta las 19:00 horas, mientras que el viernes 23 de enero se extenderán desde las 07:00 hasta las 19:00 horas. Durante ese período, el tránsito permanecerá totalmente interrumpido en el sector intervenido.

Las obras incluyen labores de fresado del pavimento existente, una técnica que consiste en remover las capas superficiales deterioradas del asfalto para luego proceder a la repavimentación, garantizando una superficie más uniforme, resistente y segura. Este tipo de intervención es clave para corregir deformaciones, fisuras y desniveles que se generan con el paso del tiempo y el uso intensivo de la vía.

Desde Vialidad Provincial señalaron que, mientras se desarrollen los trabajos, se solicita a conductores y peatones circular con extrema precaución, respetar la señalización dispuesta en el lugar y atender en todo momento las indicaciones del personal técnico y de seguridad vial que se encuentra trabajando en la zona. Asimismo, remarcaron que los cortes serán debidamente señalizados para minimizar riesgos y ordenar la circulación en los sectores aledaños.

Ante la interrupción total del tránsito, las autoridades recomendaron a la comunidad utilizar calles alternativas para evitar demoras, congestiones y molestias, especialmente en horarios de mayor circulación. La Avenida Belgrano constituye un eje clave para el desplazamiento urbano, por lo que se prevé un impacto temporal en el flujo vehicular mientras duren las tareas.

Las obras forman parte de un plan integral de mantenimiento y mejora de la red vial, que contempla intervenciones progresivas en distintos puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo central es mejorar la calidad de circulación, reducir el riesgo de siniestros viales y brindar mejores condiciones de transitabilidad tanto para vehículos particulares como para el transporte público y los peatones.

Desde el organismo provincial destacaron que este tipo de trabajos, si bien generan molestias temporales, resultan fundamentales para garantizar una infraestructura vial segura y eficiente a mediano y largo plazo. En ese sentido, remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana durante el desarrollo de las obras y agradecieron la comprensión de los vecinos y usuarios habituales de la avenida.

Una vez finalizadas las tareas, se espera que el tramo intervenido presente mejores condiciones de rodamiento, una circulación más fluida y una mayor seguridad para todos los usuarios, en línea con los objetivos planteados por el plan de obras públicas en ejecución.