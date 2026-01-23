Avanzan las obras de asfaltado y fresado en Avenida Belgrano: los detalles

Las tareas de asfaltado y fresado en la Avenida Belgrano continúan desarrollándose en la ciudad Capital, en el marco de un plan de obras destinado a mejorar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial en uno de los corredores urbanos más transitados. Los trabajos son ejecutados de manera conjunta por Vialidad Provincial y la Municipalidad de la Capital, como parte de una estrategia de mantenimiento y puesta en valor de la infraestructura vial.

Según informaron fuentes oficiales, las intervenciones actuales comprenden labores de fresado de la calzada, una técnica que permite retirar las capas deterioradas del asfalto existente, y la posterior reconstrucción de la carpeta asfáltica, con el objetivo de garantizar una superficie más segura, uniforme y duradera. Estas acciones buscan optimizar las condiciones de tránsito tanto para vehículos particulares como para el transporte público y de carga.

En el marco de estas tareas, se dispusieron cortes temporales de tránsito sobre la Avenida Belgrano. La circulación permanece interrumpida en el tramo comprendido entre las calles Ayacucho y Tucumán, con una restricción que se extenderá hasta las 14:00 horas, según el cronograma previsto por los organismos a cargo de la obra. La medida tiene carácter preventivo y responde a la necesidad de permitir el normal desarrollo de los trabajos sin riesgos para conductores ni operarios.

Desde Vialidad Provincial explicaron que este tipo de intervenciones resultan fundamentales para prolongar la vida útil de la calzada y prevenir daños mayores, especialmente en arterias de alto tránsito que presentan desgaste producto del uso intensivo y de las condiciones climáticas. En ese sentido, remarcaron que las obras forman parte de un esquema de mantenimiento planificado que se ejecuta por etapas para minimizar el impacto en la circulación urbana.

Por su parte, la Municipalidad de la Capital destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles del Estado para llevar adelante este tipo de obras, que impactan de manera directa en la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, se señaló que, una vez finalizadas las tareas actuales, se continuará evaluando el estado de otros tramos de la avenida y de calles aledañas, con el fin de programar futuras intervenciones si fueran necesarias.

Mientras se desarrollan los trabajos, las autoridades solicitan a los conductores circular con extrema precaución en las zonas cercanas a la obra, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar. También se recomienda optar por vías alternativas, a fin de evitar demoras y contribuir a un tránsito más ordenado.

Desde los organismos intervinientes recordaron que el respeto por las normas de tránsito y las indicaciones durante la ejecución de obras viales resulta clave para prevenir accidentes y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía pública. En ese sentido, remarcaron que los cortes son temporales y necesarios para asegurar una correcta ejecución de los trabajos.

Las tareas sobre Avenida Belgrano se enmarcan en un contexto más amplio de mejoras en la infraestructura urbana, con el objetivo de optimizar la conectividad, reducir riesgos y ofrecer condiciones de circulación más seguras y eficientes. Una vez finalizadas las obras, se espera una mejora sustancial en la transitabilidad del sector, beneficiando a vecinos, comerciantes y a quienes utilizan diariamente esta arteria clave de la ciudad.