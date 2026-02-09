Docentes autoconvocados convocan a una movilización por aumento salarial y asambleas

Docentes autoconvocados de Catamarca resolvieron convocar a una manifestación para el próximo 11 de febrero, a las 19, en Plaza 25 de Mayo, en el marco de un plan de lucha definido durante el primer Encuentro Provincial del sector, realizado el jueves pasado.

Durante la jornada, los participantes analizaron de manera colectiva la situación que atraviesan los trabajadores de la educación en la provincia, la cual describieron como marcada por el ajuste, la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral y el deterioro del sistema educativo.

En ese contexto, señalaron que el conflicto docente en Catamarca se inscribe en una problemática más amplia que afecta a trabajadores de todo el país, en el marco de políticas que consideran regresivas para los derechos laborales, tanto a nivel provincial como nacional.

Como resultado del debate, el Encuentro resolvió convocar, promover y profundizar un plan de lucha con una serie de demandas urgentes e inmediatas. El principal reclamo es un aumento salarial inmediato, con una recomposición acorde al costo de vida real. En ese sentido, exigieron la duplicación del sueldo básico correspondiente a un cargo de jornada simple y una recomposición proporcional para toda la docencia. Afirmaron que los salarios actuales no alcanzan a cubrir la canasta básica y colocan a los trabajadores de la educación en situaciones de pobreza e indigencia.

Otro de los ejes centrales del reclamo es la cobertura inmediata de cargos. Los docentes exigieron la publicación urgente de los Listados de Orden de Mérito, la convocatoria a asambleas y concursos en todos los niveles y modalidades, y la difusión de la totalidad de los cargos vacantes. Además, denunciaron retenciones arbitrarias y reclamaron la realización de asambleas semanales conforme al Estatuto Docente y al Decreto Nº 636.

Asimismo, plantearon la necesidad de garantizar estabilidad laboral, reclamando la titularización inmediata en todos los niveles y la regularización de los mecanismos democráticos previstos en el Estatuto del Docente. "Sin estabilidad no hay derecho a la educación posible", expresaron durante el encuentro.

En el plano político y educativo, los docentes autoconvocados manifestaron su rechazo a la contrarreforma laboral y educativa, al considerar que forma parte de un proceso de ajuste y retroceso social.

También se pronunciaron en defensa del medioambiente y del agua, y expresaron su rechazo a una eventual reforma de la Ley de Glaciares, por el impacto que, según advirtieron, tendría en el oeste catamarqueño y en las condiciones de vida de las comunidades.

Apoyos y articulación con otros sectores

El Encuentro recibió el respaldo de trabajadores de la salud y de la Asamblea Permanente del Hospital Interzonal San Juan Bautista, con quienes señalaron compartir reclamos vinculados a salarios, estabilidad laboral y defensa de los servicios públicos.

Además, los docentes expresaron su apoyo a trabajadores de la industria catamarqueña que atraviesan situaciones de persecución, despidos y conflictos laborales. En ese marco, reclamaron el cese del cierre de fuentes de trabajo y remarcaron que la defensa del empleo constituye una causa común.

Gira provincial y continuidad del conflicto

Como parte de las resoluciones, los docentes autoconvocados anunciaron que impulsarán una gira provincial para llevar los reclamos a las escuelas del interior, unificar demandas de las distintas comunidades educativas y fortalecer una estrategia de lucha conjunta.

Finalmente, destacaron que este reagrupamiento desde la base representa una fortaleza colectiva orientada a incidir de manera activa en el conflicto docente y en la defensa de los derechos laborales y educativos en la provincia de Catamarca.