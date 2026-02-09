Un segundo grupo de brigadistas catamarqueños partió a la Patagonia para combatir los incendios

Un segundo contingente de 10 brigadistas forestales de la provincia de Catamarca partió este lunes 9 de febrero hacia la Patagonia para continuar colaborando en el combate de los incendios forestales que afectan la región.

El relevo se realiza debido a que el incendio en el que se encontraban trabajando permanece activo, lo que hace necesario sostener las tareas operativas en la zona. El nuevo grupo permanecerá en el lugar durante 15 días, cumpliendo funciones clave para el control del foco ígneo.

Entre las principales tareas asignadas se encuentran el recorrido del perímetro y de las sendas previamente trabajadas por el primer grupo, con el objetivo de detectar puntos calientes, realizar tareas de enfriamiento y reforzar las acciones de contención del incendio.

Partió el segundo grupo de brigadistas catamarqueños rumbo a la Patagonia

En este contexto, distintos sectores y medios nacionales vienen advirtiendo sobre el impacto del ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei en áreas sensibles como el Sistema Federal de Manejo del Fuego, una política clave para la prevención y el combate de incendios. La situación refuerza el rol que hoy cumplen las provincias, que con recursos propios y personal especializado sostienen la respuesta operativa frente a emergencias ambientales de gran magnitud.

El contingente está integrado por brigadistas de la Dirección de Incendios Forestales de la Provincia y del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Como dato destacado, en este segundo grupo viaja una brigadista con doble función, ya que además de desempeñarse en el combate del fuego, es paramédica, lo que fortalece el dispositivo sanitario en el terreno.

En tanto, en las próximas horas se producirá el arribo del primer grupo de brigadistas, que regresa a la provincia tras cumplir con el período de trabajo asignado en la emergencia.

La Provincia de Catamarca continúa aportando recursos humanos especializados, reafirmando su compromiso con el trabajo federal y la protección de los recursos naturales.