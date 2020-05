Banco Nación habilitó la opción para realizar el stop debit online

El Banco Nación recuerda a sus clientes que si tienen adheridos débitos automáticos a su Caja de Ahorros o Cuenta Corriente, tienen la opción de gestionar la baja de adhesión, stop debit o la reversión del mismo a través del portal web de la entidad. Las opciones disponibles para los clientes de la entidad financiera son:

- Stop Debit (ordenado no debitar): esta opción permite la suspensión puntual de un débito para que el mismo no se abone y se informará como ordenado no debitar a la empresa originante. Solo podrá efectuarse hasta las 24 horas hábiles anteriores al vencimiento.

- Baja de Adhesión: se realiza la baja de un débito automático asociado a la cuenta.

- Reversión: podrás solicitar la reversa de un débito realizado en los últimos 30 días corridos, a contar desde la fecha del débito. Dentro de las 72 horas se acreditarán los fondos en la cuenta asociada, siempre y cuando la empresa sobre la cual presenta esta solicitud no interponga oposición a dicha reversión por haber efectivizado la misma en forma directa, conforme lo establece la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina.

Para realizar estos trámites online los clientes pueden ingresar a https://www.bna.com.ar/Personas/PagoImpuestosYServicios, ir a la última opción que dice "Stop debit, rechazo o reversión" y hacer click en "Solicitalo acá". El formulario conduce a la siguiente página: bna.com.ar/Home/StopDebit/Identificacion y completarlo según corresponda.