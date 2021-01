Biden pasó por un restaurante de una argentina en su primer domingo como presidente de Estados Unidos

El 20 de enero se hizo el traspaso de mandato en los Estados Unidos, Donald Trump dejó la presidencia y asumió Joe Biden. En los últimos días, el nuevo presidente armó un protocolo de actividad donde una de las acciones que realizó fue pasar por un restaurante a buscar el desayuno donde del mismo es dueña una argentina.

Se trata de Daniela Moreira, que nación en Alta Gracía, provincia de Córdoba. A sus 20 años se fue a los Estados Unidos a probar suerte y llegó a trabajar en uno de los restaurantes más importantes del mundo. Se independizó y abrió su cadena de restaurantes. Es chef profesional y a sus 30 años disfruta del éxito donde el año pasado estuvo entre las mejores 30 emprendedores Sub 30 elegidos por la revista Forbes.

La cordobesa dueña del Call your Mother, la tienda de bagels y delicatessen -como ellos la autodenominan. El presidente de los Estados Unidos se presentó en uno de sus locales y pidió cuatro bagels. Cuando la caravana de quince camionetas blindadas detuvo el tránsito en el frente del local, ubicado en la intersección de las calles O y 36, ella no estaba: se había ido diez minutos antes. Un vecino le mandó una foto que exponía el despliegue de seguridad acompañada por una sugerencia: “Creo que pasa algo importante”.

Todavía estoy que no caigo para serte honesta. Tenemos la esperanza de que vuelva. Abrimos una pizzería primero, y bueno, así se fueron abriendo las puertas de a poquito y con mucho trabajo y sacrificio acá estamos”, le contó a Radio Mitre de Córdoba. Emigró del país hace diez años, luego de recibirse en una escuela de Gastronomía en la capital provincial. Lo primero que hizo fue cuidar niños en una casa de familia para aprender el idioma. Cuando se estableció, consiguió una beca en el Culinary Institute of America de Nueva York. Su sueño era cocinar en los mejores restaurantes del mundo. Lo logró: obtuvo una pasantía en el Eleven Madison Park, un célebre restaurante neoyorquino que presume tres estrellas Michelin y el galardón al mejor restaurante del mundo en 2017 que entrega cada año la academia “The World's 50 Best Restaurants”.