Bodegas y Delicatessen, un espacio para tentarse en el Poncho 2023

El espacio de Bodegas y Delicatessen que se encuentra en la edición 2023 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho invita a disfrutar de lo mejor que produce nuestra tierra.



Cada rincón de Catamarca se ve reflejado con sus bodegas, productos gourmets, chacinados y mieles, donde además se encontrarán con productores de licores y fernet, hilados y tejidos.

El lugar, ubicado en unas de las grandes carpas laterales que se encuentran al final y a la derecha del pasillo central, contiene a unos sesenta productores que ofrecen lo mejor de sí y fue desarrollado por el Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos del Gobierno de Catamarca.

“Las ventas van muy bien. Este lunes vendimos más que los días sábado y domingo juntos, eso nos da una buena expectativa para toda la semana que nos queda en el Poncho”, dijo un bodeguero.



Entre los productos gourmets se puede encontrar pastas de aceitunas, tomates con pistacho y aceite de oliva, un verdadero placer al paladar, o bien unas combinaciones impresionantes de mostaza, y las llamativas infusiones gourmets de yerba mate y te artesanal.

Además, la amplia variedad de vinos, de los lugares más reconocidos de la provincia, presentan productos premiados a nivel nacional que llegan a los clientes con buenos precios.

Este espacio suma fábricas de cervezas artesanales, licores y destilerías que proponen gin, sin olvidarnos de los productores apícolas que ofrecen mieles de altísima calidad, hasta incluso una empresa que produce mieles donde las abejas recolectan su polen solamente de naranjales.

Las fábricas de alfajores también tienen su lugar, populares ya entre los catamarqueños. Los fabricantes aprovechan el espacio para promocionarse a nivel nacional. Se pueden encontrar distintos productos como los realizados con harina de nuez y dulce de leche, los siempre presentes alfajores de dulce de leche con chocolate, los de membrillo y los no tan tradicionales alfajores de arrope, o de soja, o de quinoa y chia, o bien de algarroba, sin dejar de nombrar los alfajores menos tradicionales de lentejas, avena, arveja, maíz cocido, mandioca o garbanzos.

El lugar propone además la presencia de fabricantes de cigarros artesanales, con un producto netamente catamarqueño, con su propia planta de acopio y manufactura.

Los productores de nueces también tienen varios espacios, ofreciendo productos certificados, con altísima calidad, netamente orgánicos y desde el productor al cliente se encuentran en este espacio que propone el gobierno de la provincia en el Poncho. Además, entre tantas novedades de este noble producto, se puede adquirir una crema untable de nuez, rica en omega 3 y 6, vitaminas B, C y E, un antioxidante natural que tiene proteínas vegetales.

Cremas corporales, cremas faciales antiedad, y cremas hidratantes, especies, aromáticas, chacinados y quesos artesanales, con la particularidad que se pueden comprar algunos sandwichs y picadas, completa un lugar que no hay que perderse en su visita al Predio Ferial.