Preocupante situación Bomberos Voluntarios de El Rodeo están sin móvil y solicitaron a Jalil una solución No pueden cobrar el subsidio que otorgó la Provincia, porque no cuentan con fondos para pagar al contador que lleva la documentación. Y además, no tienen por seguro que la sede del cuartel va a seguir siendo la misma, porque no firmaron una renovación de la cesión de sus terrenos.