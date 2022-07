Brunello confirmó que se van a vender bebidas alcohólicas en el escenario mayor

Finalmente y horas de iniciarse la fiesta mayor de los catamarqueños, el ministro de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Roberto Brunello confirmó que se venderá alcohol en el salón mayor del evento cultural. Luego se dejar trascender esta posibilidad semanas atrás, ahora el funcionario dijo que esto será posible apelando que será “de manera controlada”.

“Lo vamos a hacer de forma controlada, no se va a expender más de una o dos bebidas alcohólicas por persona. Vamos a cortar una o dos horas antes del espectáculo. Ha sido un tema difícil, ¿no? Sabemos que hay reglamentaciones, pero también hay mucha gente que lo plantea, así que vamos a ser muy precavidos con el tema”, declaró el ministro en declaraciones radiales.

“Vamos a apelar a la responsabilidad de la gente, que tengamos los menores inconvenientes posibles y qué resultados nos da esta decisión que tomamos. Si hay algún inconveniente, lamentablemente tendremos que tomar otra decisión. Ese es el compromiso. Ahí es cuando me refiero a que sea un tema controlado”, acotó luego al profundizar sobre el tema, que en redes sociales ya viene marcando un debate.

Previamente Brunello había considerado que “en una opinión particular, creo que se podría hacer la venta de alcohol adentro del predio con todas las precauciones de seguridad de que quien se exceda sacarlo del salón para evitar problemas. Me parece imposible que en un lugar de este tipo, si bien hay muchas personas, no se pueda vender”.