Campaña 100 frazadas en 100 horas: hasta este viernes hay tiempo para seguir siendo solidarios

Bajo la premisa de que “el frío nos duele y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, la Red Solidaria “Llevando Sonrisas” inició esta semana la campaña que apunta a recolectar “100 frazadas en 100 horas”. La iniciativa que va a cumplir su plazo este viernes , se encuentra recibiendo la solidaridad de todos, cumpliendo de esta manera el objetivo de reunir las 100 frazadas que serán destinadas a los más necesitados.

Sebastián Ortíz, referente de la organización contó que lo que se están recolectando tendrá como destino los sectores más humildes. “En nuestras campañas visitamos los hogares más precarios donde vemos que las paredes son lonas o cartones y por tanto sabemos que el frío pega fuerte. Por lo tanto, la idea es llegar a esos lugares con lo recolectado”, apuntó.

La apuesta solidaria se da en coincidencia con la semana con registro de bajas temperaturas por el ingreso de una masa de aire frío, lo que hace que quienes no tienen suficiente abrigo necesiten de aún más de esto. A esto se debe sumar que a realidad social no permite en la mayoría de los casos siquiera no solo tener una frazada sino que aún menos una campera u otro tipo de abrigos. Y es por esto que se activan campañas para que el calorcito del compromiso llegue a muchos.

“Estamos atravesando una situación complicada para muchas personas”, comentaron desde la Red y para poder colaborar con quienes no tienen con qué abrigarse es que se está solicitando que se colabore con una frazada, sea nueva o usada.

En las horas finales de la campaña, todos se aprestan a completar la cantidad requerida, las que mañana a la noche serán entregadas, según indicaron desde “Llevando sonrisas”.

La Red Solidaria lleva adelante sus acciones desde hace cinco años y hace tres surgió la posibilidad de sumar una ayuda para poder combatir las bajas temperaturas. “Cuando surgió, necesitábamos que fuera algo rápido porque no podía ser una campaña extensa. Entonces nos planteamos si en tres días podíamos juntar y cuánto y así fue que le dimos este nombre. Gracias a Dios tuvo una buena aceptación”, comentó.

Aún hay tiempo para hacer llegar la frazada, recordando que las colaboraciones se receptan en Chacabuco y Junin, en el local Ozeta Deportes o también se pueden comonicar al 3834 667872.