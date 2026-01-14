Capacitan en identificación y prevención de accidentes por animales ponzoñosos

Con el objetivo de fortalecer la prevención y reducir el riesgo de accidentes por animales ponzoñosos, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una capacitación específica destinada a personal de la Municipalidad de la Capital. La actividad se desarrolló en el Nodo Tecnológico y estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para la correcta identificación de este tipo de fauna, así como pautas claras de actuación ante eventuales picaduras o mordeduras.

La jornada estuvo a cargo de la Dirección de Control de Vectores y Zoonosis, área dependiente del Ministerio de Salud, y fue dirigida especialmente a instructores del espacio turístico y educativo Pueblo Perdido de la Quebrada, junto a brigadas de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos del municipio capitalino. Se trata de sectores que, por el tipo de tareas que realizan y el contacto frecuente con espacios abiertos y áreas naturales, se encuentran más expuestos a este tipo de riesgos.

Durante la capacitación, los especialistas abordaron las principales características de los animales ponzoñosos presentes en la región, haciendo hincapié en su identificación visual, los hábitats en los que suelen encontrarse y las condiciones que favorecen su aparición tanto en ámbitos domiciliarios como en espacios abiertos. Asimismo, se brindó información clave sobre los comportamientos preventivos que permiten minimizar el riesgo de contacto y los pasos a seguir ante una posible picadura o mordedura.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de este tipo de instancias formativas, ya que los accidentes con animales ponzoñosos constituyen un problema de salud pública prevenible si se cuenta con información adecuada y se adoptan medidas de cuidado oportunas. En este sentido, se destacó el rol multiplicador de los agentes municipales capacitados, quienes podrán replicar los conocimientos adquiridos en sus ámbitos de trabajo y en contacto directo con la comunidad.

Uno de los ejes centrales de la capacitación estuvo vinculado a la prevención en el hogar. Los especialistas señalaron que la presencia de animales ponzoñosos suele estar asociada a la proliferación de insectos y a la acumulación de residuos o materiales que sirven como refugio. Por ello, se brindaron una serie de recomendaciones prácticas destinadas a reducir la probabilidad de aparición de estos animales en domicilios particulares.

Recomendaciones para el hogar

Para evitar la presencia de animales ponzoñosos en viviendas, se aconseja:

Combatir la presencia de insectos, principalmente cucarachas, que constituyen una de sus principales fuentes de alimento.

Mantener el hogar limpio y ordenado, prestando especial atención a sectores como detrás de cuadros, muebles, artefactos del baño y rincones poco visibles.

Alejar las camas de las paredes, colocar cinta adhesiva plástica en las patas de la cama y revisar periódicamente sábanas, cubrecamas y calzados antes de su uso.

Desinfectar de manera regular los alrededores del domicilio y evitar la acumulación de residuos, leña, ladrillos, escombros u otros materiales que puedan servir de refugio.

Cuidados en actividades al aire libre

En el caso de actividades recreativas o laborales en espacios abiertos, se recomienda:

No introducir manos ni pies en cuevas de roedores, grietas de piedras o huecos de árboles.

Utilizar calzado cerrado o de caña alta al transitar por el campo, especialmente en zonas de monte o sendas poco transitadas.

Mantener despejada y libre de malezas la zona alrededor de campamentos o áreas de permanencia.

Finalmente, se insistió en la correcta actuación ante una mordedura o picadura. Ante un accidente, se indicó que no deben realizarse torniquetes ni ataduras, no se debe succionar la herida ni aplicar líquidos. La recomendación es inmovilizar a la persona afectada y trasladarla de inmediato al centro de salud más cercano para su adecuada atención médica.