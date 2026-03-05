Capacitan a referentes comunitarios en prevención del suicidio en Fray Mamerto Esquiú

El Ministerio de Salud puso en marcha una nueva instancia de formación destinada a fortalecer las acciones de prevención del suicidio mediante la participación activa de actores comunitarios. Se trata de la capacitación denominada "Facilitadores comunitarios para el manejo de la conducta suicida", dirigida específicamente a referentes sociales del departamento Fray Mamerto Esquiú.

La propuesta se enmarca en una estrategia sanitaria orientada a fortalecer la detección temprana de situaciones de riesgo y ampliar la red de contención comunitaria, a partir del trabajo articulado entre organismos provinciales y gobiernos municipales.

Este ciclo de formación comenzó con el primer encuentro del año, que se realiza en conjunto con la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, y que tiene como propósito brindar herramientas concretas a quienes, desde distintos espacios comunitarios, se encuentran en contacto directo con vecinos y poblaciones vulnerables.

Un programa de formación con encuentros programados

La capacitación se desarrollará durante tres jornadas programadas a lo largo del mes de marzo. Los encuentros tendrán lugar en el Auditorio de la Escuela Municipal N°1, espacio elegido para albergar las actividades formativas.

Las fechas establecidas para el dictado del programa son:

5 de marzo

19 de marzo

26 de marzo

Durante estas jornadas se abordarán contenidos vinculados a la detección del riesgo suicida y al fortalecimiento de las herramientas comunitarias para intervenir ante situaciones críticas.

El programa propone además avanzar en la elaboración de un mapeo referencial de recursos asistenciales, que permita identificar de manera clara cuáles son los dispositivos de atención disponibles para acompañar a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Este relevamiento incluirá no solo los espacios de salud formal, sino también espacios comunitarios de contención, considerados fundamentales dentro de la red de apoyo social.

El rol de los facilitadores comunitarios

La figura de los Facilitadores Comunitarios ocupa un lugar central dentro de la estrategia de prevención impulsada por el Ministerio de Salud. Se trata de referentes formados para actuar como puntos de detección temprana y acompañamiento inicial en sus comunidades.

A través de esta capacitación, los participantes adquieren herramientas para reconocer señales y comprender los factores asociados a la conducta suicida. Entre los principales contenidos abordados se encuentran:

Detección de señales de advertencia

Identificación de factores de riesgo

Reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad

Valoración del riesgo suicida

Intervención inicial de asistencia y contención

Seguimiento de personas con conducta de tipo suicida

La formación busca que los facilitadores puedan intervenir de manera temprana, brindar acompañamiento y orientar a las personas hacia los dispositivos de asistencia adecuados.

Además, el enfoque comunitario permite ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones complejas, incorporando a actores que forman parte de la vida cotidiana de los barrios y que, por su cercanía con la población, pueden advertir cambios o señales de alerta.

Fortalecer la red de contención

La capacitación de Facilitadores Comunitarios para el manejo de la conducta suicida se inscribe dentro de una política que busca ampliar las herramientas de prevención y generar mayor capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.

El trabajo con referentes comunitarios permite acercar el sistema de salud a los territorios, favoreciendo la detección temprana y el acompañamiento oportuno de personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad.

En este contexto, la construcción de redes que integren recursos asistenciales formales y espacios comunitarios de contención aparece como un componente clave para garantizar intervenciones más rápidas y efectivas.

De esta manera, el Ministerio de Salud impulsa una estrategia que combina formación, articulación institucional y participación comunitaria, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento frente a la conducta suicida.