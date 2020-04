Carafea lanzó Catamarca por plataformas digitales

El grupo catamarqueño Carafea acaba de lanzar la primera parte de su tercer trabajo discográfico “Catamarca”, a través de las principales plataformas digitales de música como Youtube, Spotify, iTunes y Amazon, entre otras.

Ante el contexto mundial que impide la realización de eventos artísticos, la banda no quiso postergar la presentación de su nuevo material discográfico hasta tanto pueda darse un encuentro físico en el escenario y lo lanzó digitalmente en una apuesta profesional que les permite llegar a los amantes de la música a través de distintas plataformas.

“Trabajamos mucho para sacar este disco que grabamos en distintos estudios del país y con músicos invitados de lujo y no podíamos esperar para compartirlo con el público, para que 'Catamarca' suene para todos”, dijeron desde la banda, integrada por Pablo Reinoso (percusión), Enzo Zelarrayán (bajo y coros), Rafael Salas (voz líder y guitarra) y Chino Décima (guitarras y coros).

En esta primera etapa, Carafea presentó cuatro canciones -tres de compositores catamarqueños- que ya suenan a través de las redes con gran aceptación del público: “Catamarca”, la zamba de Manuel Acosta Villafañe que da nombre al disco; “Cuando vuelvo a Catamarca”, chacarera compuesta por Carlos Bazán; “Fuego y Pasión” una saya compuesta a dúo por Luis Bazán y Lucas Piedras; y “Después de tantos años”, zamba de Néstor Garnica donde participó como músico invitado el Colo Vasconcellos, exlíder de Los Huayra.

“Sacar un disco en estos tiempos no es fácil, más sabiendo que nuestra industria será de las últimas en reactivarse. Pero también entendemos que la música cobra un rol muy importante en este contexto de aislamiento y creemos que puede ayudarnos a todos a sentirnos más cerca. Ojalá 'Catamarca' también sume a eso”, señaló Pablo Reinoso, baterista de la banda, quien anticipó que esperan durante la segunda mitad del año presentar la totalidad del material.

El disco completo cuenta con 13 temas, de los cuales 8 son de compositores catamarqueños. Además, “Catamarca”, el primer corte elegido por la banda -que da nombre al disco-, apuesta a promover aún más la identificación de Carafea con la provincia que sienten el honor y el deber de representar desde lo musical.

“Queremos ser parte de una generación de músicos que lleve el nombre de Catamarca desde lo musical por todos lados, y qué mejor identidad que llamar Catamarca a nuestro disco”, reflexionaba Pablo.

El arte de tapa también responde a ese objetivo, ya que pone a convivir a los integrantes de la banda con paisajes icónicos de la provincia: Pablo aparece fusionado a El Shincal, El Chino se perfila con Los Seis Miles de fondo, el perfil de Enzo se dibuja a partir del Campo de Piedra Pómez y Rafael tiene a la Cuesta de El Portezuelo como telón de fondo.



Sobre Carafea

La banda está integrada por músicos que desde muy temprana edad comenzaron acompañando en cada escenario a importantes intérpretes y produciendo discos de reconocidos artistas del folklore.

Ellos son Pablo Reinoso (percusión), Enzo Zelarayán (bajo y coros), Rafael Salas (voz líder y guitarra) y Chino Décima (Guitarras y coros).

Con 10 años de trayectoria, el grupo sigue forjando su identidad musical, que está enraizada en Catamarca, aunque sus búsquedas estéticas se fusionen con sonidos más universales y contemporáneos. Antes presentaron “Vivo” en 2010 y “Lúdico” en 2015.

“Catamarca”, su tercer disco, es una invitación a recorrer la provincia, casi como un viaje por su gente, sus paisajes y sus melodías, pero con la marca de identidad de Carafea.

Con su música recorrieron diferentes provincias argentinas, como La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires.

Los que quieran conocer el nuevo material de Carafea pueden suscribirse a su canal de Youtube y escucharlo por Spotify.