Carlos Muia apuntó a Salud tras la decisión de descontar a los trabajadores: "Cerraron por cerrar, para la tribuna"

Fuerte respuesta del propietario de Confecat, Carlos Muia tras conocerse que la empresa contabilizará, como adelanto de vacaciones los 10 días que se paró el área de confección por la cantidad de casos positivos para COVID-19 que ya tenía la planta. Desde el SOIVA, cuestionaron la medida y anticiparon que realizarán las presentaciones pertinentes para que se revea la situación. Ante esto el empresario dijo a Radio Valle Viejo que el proceso del COE fue “cerrar por cerrar para la tribuna”.

“El tema de suspender por 48 hs lo planteó el gobierno como máxima autoridad, por medio del COE, para hacer estudios epidemiológicos. Nosotros nunca recibimos respuesta de esos estudios. La verdad que cerraron por cerrar, para la tribuna”, sentenció.

Muia dijo no estar dispuesto como empresa “a asumir costos de la mala gestión, en el área de Salud. Pidieron controles epidemiológicos y no controlaron a ninguno de los telegramas o certificados. Porque llamar al 107 y decir que era conocido de una persona equis que tiene Covid-19, le entregaban un certificado. Bueno, que se hagan cargo” manifestó al tiempo que invitó al gremio a presentarse ante la Justicia por esta situación.

“Si quieren que cierre, cierro. No hay ningún problema. No estoy para lidiar con estos pibes (por el gremio). Bueno sí pero buenudos no. Para demostrar que somos buenos pagamos el aguinaldo en octubre. Ahora al vago no le pagamos”, finalizó.