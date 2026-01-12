Catamarca: abren las inscripciones para el Mercado Itinerante 2026

El Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Desarrollo Productivo anunció que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Mercado Itinerante 2026, una propuesta destinada a fortalecer el trabajo de emprendedores y emprendedoras del rubro gastronómico, brindándoles un espacio de comercialización, visibilidad y crecimiento para sus productos elaborados de manera artesanal.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que se desempeñen en el sector gastronómico y elaboren productos artesanales. Entre los requisitos se solicita contar con Carnet de Manipulación de Alimentos vigente, el cual puede gestionarse de manera gratuita en los espacios de capacitación del Ministerio.

Asimismo, los productos deberán presentarse con rotulado y una presentación simple, garantizando las condiciones de higiene, seguridad y calidad necesarias para su comercialización.

El Mercado Itinerante constituye una herramienta clave para impulsar el desarrollo de pequeños emprendimientos, promoviendo la economía local y acercando productos de calidad a la comunidad.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 9 a 12 horas en el Pabellón 25 del CAPE, o de manera online a través del siguiente formulario:

👉 https://forms.gle/mUnNrnZDL3vUg45W6