Catamarca: se agravó el derrumbe en la Cuesta El Portezuelo

La Dirección Provincial de Vialidad informó que en las últimas horas se registró un agravamiento del derrumbe en la Cuesta El Portezuelo, uno de los corredores viales más transitados de Catamarca, debido a un mayor desprendimiento de material rocoso sobre la calzada.

Según el parte oficial emitido a la medianoche, la situación complica seriamente la circulación vehicular en el sector, por lo que se dispuso la intervención inmediata de personal técnico y operativo del organismo.

En este marco, equipos especializados se encuentran evaluando el área afectada y realizando tareas de despeje, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad para los usuarios de la ruta. No obstante, hasta tanto concluyan los trabajos y se verifique la estabilidad del terreno, se solicita evitar transitar por la zona.

Desde Vialidad Provincial reiteraron la importancia de respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar, extremar las medidas de precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Asimismo, se recomienda a los conductores considerar vías alternativas hasta que se normalice la situación. El organismo informó que continuará brindando actualizaciones sobre la evolución de los trabajos y el estado de la ruta.