Catamarca concretó la primera donación de córneas del año en el "San Juan Bautista"

La provincia de Catamarca dio un nuevo y significativo paso en materia de salud pública y donación de órganos al concretar la primera donación de córneas del año, un procedimiento que se llevó a cabo en el Centro Público de Trasplante del Hospital Interzonal San Juan Bautista, bajo la coordinación de la Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca (DAICA), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

Según informaron oficialmente desde la cartera sanitaria, el procedimiento correspondió a un paciente masculino de 58 años, cuyo gesto solidario permitirá mejorar de manera sustancial la calidad de vida de personas que actualmente se encuentran en lista de espera para un trasplante de córneas. Desde el sistema de salud destacaron la importancia de este tipo de acciones, que representan una oportunidad concreta para devolver la visión y la autonomía a pacientes con patologías visuales severas.

Tras la ablación, las córneas fueron derivadas al Banco de Ojos de Santiago del Estero, donde serán sometidas a los procesos correspondientes de evaluación, procesamiento y categorización. Una vez completadas esas instancias técnicas, los tejidos serán asignados a pacientes de la provincia de Catamarca, de acuerdo a los criterios establecidos por el sistema nacional de trasplantes.

Actualmente, el Centro Público de Trasplante del Hospital San Juan Bautista cuenta con un paciente en lista de espera para trasplante de córneas dentro de la provincia, mientras que otros siete pacientes catamarqueños se encuentran inscriptos y bajo seguimiento en centros de salud de la provincia de Córdoba, donde aguardan la posibilidad de acceder a una intervención que les permita recuperar total o parcialmente la visión.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que por cada ablación de córneas, dos personas que integran la lista de espera tienen la posibilidad de recibir un trasplante, lo que dimensiona el impacto positivo que puede generar una sola donación. En ese sentido, subrayaron que la donación de tejidos es un acto solidario fundamental para el sistema sanitario, ya que permite dar respuesta a una demanda concreta y creciente.

Asimismo, las autoridades sanitarias aprovecharon la ocasión para reforzar la importancia de la donación de órganos y tejidos, e instaron a la comunidad a informarse y expresar su voluntad de donar. En la Argentina, la legislación vigente establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante, siempre que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.

En ese marco, se recordó que existen múltiples formas de registrar la voluntad de donar, todas ellas simples y accesibles. Una de las alternativas es firmar un acta en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante distribuidos en todo el país. También es posible enviar un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino, una modalidad que continúa vigente y no tiene costo alguno para el ciudadano.

Otra opción disponible es hacerlo de manera digital, a través de la aplicación Mi Argentina, creando una cuenta y validando previamente la identidad. Finalmente, la voluntad de donar puede expresarse al tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI), solicitando que la decisión quede asentada oficialmente al iniciar el trámite.

Desde DAICA destacaron que la información clara y el compromiso ciudadano son claves para fortalecer la cultura de la donación y garantizar que más personas puedan acceder a trasplantes oportunos. La primera donación de córneas del año en Catamarca no solo representa un logro sanitario, sino también un mensaje de solidaridad y conciencia social que impacta directamente en la vida de quienes esperan una nueva oportunidad para ver.