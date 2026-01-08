Catamarca desembarca en Pinamar con su propuesta turística, cultural y gastronómica

Catamarca volverá a decir presente en uno de los principales destinos turísticos del verano argentino. En el marco de la cuarta edición del Paseo del Norte Grande, la provincia desembarcará en la ciudad balnearia de Pinamar con una propuesta integral que combina turismo, cultura y gastronomía, con el objetivo de mostrar al público nacional todo el potencial del territorio catamarqueño.

La iniciativa, que se desarrollará del 8 de enero al 8 de febrero, reúne a diez provincias del norte argentino: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Cada una contará con tres días como anfitriona del espacio, ubicado estratégicamente en la esquina de avenida Bunge y Marco Polo, uno de los puntos de mayor circulación turística de Pinamar.

En el caso de Catamarca, su participación será los días 23, 24 y 25 de enero, en el horario de 19 a 00.30, coincidiendo con uno de los momentos de mayor afluencia de visitantes en la temporada de verano. Durante esas jornadas, la provincia desplegará una propuesta pensada para invitar al público a descubrir "el secreto mejor guardado", lema de la reciente campaña de promoción turística catamarqueña.

La presencia institucional incluirá un espacio de información y promoción turística, donde se brindarán detalles sobre los principales destinos de la provincia, experiencias de naturaleza, turismo cultural, aventura y propuestas para disfrutar durante todo el año. Además, habrá juegos interactivos, sorteos y premios, diseñados para atraer a familias, jóvenes y turistas interesados en conocer nuevas alternativas de viaje dentro del país.

Uno de los ejes centrales será la propuesta artística, con la participación en el escenario principal del Paseo del Norte Grande. Allí se presentará el grupo Las Voces del Viento, que llevará al público de la costa bonaerense un repertorio representativo de la identidad cultural catamarqueña, con música de raíz folklórica y expresiones tradicionales del norte argentino.

La gastronomía tendrá un lugar destacado dentro de la agenda. Cada una de las tres jornadas contará con un show gastronómico en vivo, a cargo del chef Maximiliano Moreno, quien estará al frente de clases magistrales y demostraciones de cocina regional. La propuesta invita a descubrir los sabores identitarios de Catamarca a través de preparaciones tradicionales y contemporáneas, con productos locales y recetas que reflejan la historia y los saberes ancestrales del territorio.

Empanadas de llama, tamales tradicionales, risotto de quinoa con cabrito, dulces regionales, quesillo, alfajores artesanales y bebidas de autor forman parte del recorrido gastronómico que se ofrecerá al público. Las degustaciones abiertas y las preparaciones en vivo permitirán a los visitantes no solo probar los platos, sino también conocer el origen de los ingredientes y el valor cultural de la cocina catamarqueña.

Esta acción se inscribe en una estrategia regional de promoción del Norte Grande, impulsada por los gobernadores de las provincias participantes, con el objetivo de visibilizar las propuestas turísticas, culturales y productivas del norte argentino en uno de los principales polos turísticos del país.

La elección de Pinamar y de la segunda quincena de enero no es casual: se trata de una fecha clave, con miles de turistas que buscan nuevas experiencias, destinos alternativos y propuestas auténticas. En ese contexto, Catamarca apuesta a posicionarse como un destino diverso, con paisajes únicos, una fuerte identidad cultural y una gastronomía que combina tradición e innovación.