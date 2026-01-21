Catamarca despide enero a puro festival: chequeá toda la cartelera

Catamarca transita los últimos días de enero con una agenda de verano que confirma la consolidación de su propuesta turística y cultural en toda la provincia. Festivales de alcance nacional, eventos tradicionales, actividades recreativas, deportes al aire libre y experiencias culturales se distribuyen a lo largo del territorio, en una estrategia articulada entre municipios, sector privado y organismos provinciales que sigue atrayendo a miles de visitantes.

La diversidad de propuestas, sumada a los paisajes naturales y a la identidad cultural de cada región, posiciona a Catamarca como un destino elegido tanto por turistas como por residentes, con opciones pensadas para públicos de todas las edades y preferencias.

Entre los eventos de mayor convocatoria se destaca la Fiesta Nacional El Fuerte, que se realizará en Andalgalá desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de enero. El tradicional festival contará con una grilla artística de primer nivel. La primera noche se presentarán La Delio Valdez, Destino San Javier y El Indio Lucio Rojas; el sábado será el turno de Soledad Pastorutti, Sergio Galleguillo, Los Tekis y Canto del Alma; mientras que el domingo cerrarán Christian Herrera, Valentino Merlo, Carafea, Emilio Morales y artistas locales.

La agenda en Andalgalá se extenderá hasta el lunes 26 con el Andalgalá Rock Fest, desde las 21 horas en el Predio del Festival del Fuerte. Allí se presentarán Bersuit Vergarabat, Kapanga, Los Tipitos, La NN, La Maza, Doña Inés, Vorágine, Quinto Sello, Nómades, Kactus y Los Amigos de Picoro, junto a tatuadores en vivo, cervecerías artesanales y una variada oferta gastronómica.

Otro de los puntos fuertes de la semana será Santa María, que volverá a vivir las tradicionales Noches de Bares, una propuesta que combina música y baile en los bares ubicados alrededor de la plaza principal, generando un circuito nocturno pensado para toda la familia. A esto se suma el Festival de Doma y Folclore, programado para el viernes 23 y sábado 24, y el Festival del Puestero, que se realizará el domingo 25 en la localidad de Entre Ríos, distrito de San José.

En el mismo nivel de relevancia se ubica el Festival Nacional del Maíz, que tendrá lugar el sábado 24 de enero desde las 20 horas en Los Varela, en el predio del Club Atlético San Martín. En su 27ª edición, el encuentro contará con la presencia de Ulises Bueno e Iván Ruiz como números centrales, además de propuestas gastronómicas y culturales que cada año convocan a vecinos y visitantes de toda la región.

La Puna catamarqueña también será protagonista con la Fiesta Gaucha, que se realizará los días 24 y 25 de enero en Antofagasta de la Sierra, en el Predio Cultural Vega de la Laguna del Club Juventud, una celebración que pone en valor las tradiciones, la identidad y la cultura gaucha de la región.

La agenda se extiende a otros departamentos. En Ambato, Las Juntas continúa fortaleciendo su propuesta cultural con actividades en la Casa de la Cultura, que incluyen teatro, poesía y música. El sábado se presentará el cantante catamarqueño Nicolás Reyna en el ciclo Arte en Casa, con entrada gratuita, y el domingo 25 desde las 16 horas se desarrollarán la Feria La Junteña, el Cine en La Casa y la tradicional Noche de Plaza. En Belén, la localidad de El Durazno propone para el miércoles 21 una bicicleteada desde las 17 horas en el Anfiteatro Municipal.

Las actividades deportivas y de naturaleza también ocupan un lugar destacado. En Aconquija, departamento Andalgalá, este viernes y sábado se realizará la Feria Artesanal y de Emprendedores, mientras que el fin de semana se disputará la segunda fecha del Campeonato de Verano de Motocross. El domingo 25 se correrá la primera fecha del Rally de Verano, reprogramada tras su suspensión por razones climáticas.

En la Villa de El Rodeo, el sábado 24 desde las 7 se llevará a cabo una cicloaventura al Puesto El Vizcote, y el domingo 25, desde las 9, el Río Ambato será escenario del Enduro de Verano. Además, se ofrecerán propuestas de senderismo como el Trekking al Puesto de Nolasco, el jueves 22, y el trekking El Chato, el sábado 24.

La Ciudad Capital acompaña con actividades culturales que ponen en valor el patrimonio local. El viernes 23, de 10 a 12, en el Pueblo Perdido de la Quebrada se realizará una recreación de cerámica precolombina, mientras que por la tarde, de 19 a 23, la Casa de la Puna será sede de la Feria de Artesanía y Diseño, con música en vivo.

En el interior provincial también se destacan el Festival Provincial y Regional del Comino, el sábado 24 en Tinogasta, la Experiencia COA - Avistaje de Aves en La Aguadita y una exhibición de Destrezas Gauchas en El Rosario, Paclín. En Fiambalá, habrá trekking guiado el jueves 22 y una peña folclórica el sábado 24.