Catamarca: graves destrozos en el Club Esquiú tras el temporal

El fuerte temporal que azotó a la localidad de Esquiú, en el departamento La Paz, provocó importantes daños estructurales en el Club Atlético Esquiú, una de las instituciones deportivas más representativas de la zona, según informò Radio Valle Viejo.

Entre los perjuicios registrados se encuentran la voladura de parte del techo y la caída de una pared, además de otros destrozos que afectaron seriamente las instalaciones del club.

Ante este complejo panorama, los dirigentes de la entidad anunciaron la organización de un bingo solidario con el objetivo de recaudar fondos que permitan iniciar las tareas de reparación y reconstrucción.

Asimismo, apelaron a la solidaridad de la comunidad, solicitando colaboración a través de donaciones de materiales de construcción, mano de obra o cualquier otro aporte que contribuya a poner nuevamente en funcionamiento el club.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante el alias PARTE.SOL.BANCO, correspondiente a una cuenta a nombre del Club Atlético Esquiú.

Desde la institución destacaron que, en este difícil momento, la unión y el apoyo colectivo serán fundamentales para salir adelante.