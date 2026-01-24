Catamarca: Habilitaron el tránsito en la RN 40 entre Londres y Belén

Vialidad Nacional informó que quedó restablecido el tránsito para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional N°40, en el tramo comprendido entre las localidades de Londres y Belén, en la provincia de Catamarca.

Según se indicó oficialmente, la circulación ya se encuentra habilitada, aunque se solicita a los conductores transitar con precaución debido a la presencia de personal y equipos de la Dirección Nacional de Vialidad que continúan realizando tareas de despeje y mantenimiento en los badenes del sector.