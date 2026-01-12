Catamarca: Imperdible propuesta de Trekking por La Quebrada

La Capital catamarqueña conserva lugares soñados para descubrir paso a paso, en una excursión dispuesta a garantizar naturaleza auténtica, paisajes únicos y adrenalina.Solo se necesita predisposición para disfrutar de una buena caminata, elementos básicos para realizarla de manera cómoda y un guía con conocimiento que pueda orientar el recorrido y, sobre todo, ir contando lo que vayan descubriendo los sentidos.

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital invita a disfrutar del Trekking por las montañas, a cargo de la Agencia Los Puestos que durante las vacaciones ofrecerá esta propuesta los días martes, jueves y sábados a las 16.00 hs., tomando como punto de partida el Pueblo Perdido de la Quebrada.

De esta manera, el senderismo permitirá transitar por senderos prehispánicos llenos de historia, que forman parte de la eco región de las Sierras Pampeanas, caracterizada por una abundante vegetación que pinta los mil tonos de verde, característicos de nuestra provincia.

Actualmente se pueden realizar dos tipos de recorridos: el primero, de exigencia física baja, por Sendero Lomada de la Aguada, en la Quebrada de El Tala, un espacio natural con alto valor histórico y cultural. Dicho sendero fue una vía de acceso obligada entre las ocupaciones humanas conectando el valle de Catamarca, la Quebrada de El Tala y las márgenes superiores del Cordón montañoso del Ambato durante casi dos milenios, por lo que se lo asocia a numerosos sitios prehispánicos del Periodo Formativo hasta la conquista. Los españoles lo transitaron desde 1595, como vía de acceso a la sierra de Ambato. Se trata de un paseo de exigencia física baja y una duración de 3 horas.

La segunda opción de trekking propone el ascenso al Balcón de la ciudad, un cerro ubicado a la vera de la Ruta Provincial Nº 4, a casi 1.800 metros sobre el nivel del mar, desde donde se puede observar claramente el Valle Central y a San Fernando del Valle de Catamarca como punto distintivo del enclave urbano. Este recorrido representa para los aventureros un desafío de esfuerzo medio y contempla una duración de 5.30 horas.

Se trata de una actividad con costo que requiere reserva previa a los contactos: 383 437-0249 / 383 433-7280.

Toda la agenda de actividades del verano que promueve la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital se puede consultar en www.sfvc.travel o en las redes sociales: SFVC Turismo.