Catamarca lanza el 3° Salón de Artes Visuales 2026 y amplía la convocatoria a todo el NOA

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca anunció oficialmente la apertura de inscripciones para el 3° Salón de Artes Visuales Catamarca 2026, una de las principales propuestas culturales del calendario provincial, que en esta edición incorpora una novedad histórica: por primera vez, el certamen tendrá carácter regional, extendiendo la convocatoria a artistas de todo el Noroeste Argentino.

La iniciativa está dirigida a creadores y creadoras de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, y busca consolidar a la provincia como un referente cultural del NOA, promoviendo la circulación de obras, el intercambio artístico y el fortalecimiento de redes entre los distintos actores del sector.

La convocatoria es organizada por la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, y permanecerá abierta desde el 19 de enero hasta el 6 de abril de 2026. Durante ese período, los artistas interesados podrán postular sus obras mediante un sistema de inscripción online.

Esta tercera edición del Salón se propone visibilizar la producción contemporánea de las artes visuales en la región y reafirmar el compromiso del Estado provincial con el desarrollo cultural. Desde la organización destacaron que la ampliación territorial del certamen responde a una política de integración regional y a la necesidad de generar espacios de exhibición y reconocimiento para artistas emergentes y consolidados del NOA.

La convocatoria abarca seis disciplinas artísticas: Pintura, Fotografía, Grabado, Textil, Dibujo y Escultura. En todos los casos, la temática es libre, lo que permite una amplia diversidad de enfoques estéticos, técnicas y lenguajes visuales. De este modo, el Salón busca reflejar la pluralidad de miradas y expresiones que caracterizan al arte contemporáneo del norte argentino.

Premios y menciones

Uno de los principales atractivos del certamen es su esquema de premios adquisición, que alcanza un monto total de cinco millones de pesos. El jurado otorgará:

Primer Premio Adquisición: $1.700.000

Segundo Premio Adquisición: $1.200.000

Tercer Premio Adquisición: $1.000.000

Además, se entregarán dos menciones adquisición, con un valor de $500.000 cada una. Las obras distinguidas pasarán a integrar el Patrimonio Artístico Provincial, reforzando el acervo cultural de Catamarca y garantizando la preservación y difusión de la producción artística regional.

Requisitos de participación

Podrán participar del 3° Salón de Artes Visuales Catamarca 2026 artistas mayores de 18 años, nacidos o residentes en alguna de las seis provincias del NOA convocadas. En el caso de los residentes, deberán acreditar residencia legal comprobable por un período continuo no inferior a dos años.

Cada artista o colectivo podrá presentar una obra por disciplina, respetando las medidas máximas de 150 centímetros en cualquiera de sus lados. Las especificaciones técnicas, formatos admitidos y condiciones de montaje se encuentran detalladas en el reglamento oficial del certamen.

La inscripción es gratuita y se realiza de manera online, a través del formulario disponible en el siguiente enlace:

👉 https://bit.ly/SalonCatamarca2026

Desde la organización remarcaron la importancia de leer detenidamente el reglamento completo antes de postular, donde se especifican los requisitos técnicos, la documentación obligatoria y las condiciones generales de participación. El reglamento puede consultarse en:

👉 https://bit.ly/ReglamentoSalon2026

Con esta nueva edición, Catamarca reafirma su apuesta por la cultura como motor de integración, identidad y desarrollo, y se posiciona como un polo estratégico de las artes visuales en el Noroeste Argentino.