Catamarca lanzó "Verano Cuidado", un programa para promover la salud mental en espacios públicos

Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional de la población durante la temporada estival, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, puso en marcha el programa "Verano Cuidado: cuidar la salud mental también es parte del descanso", una iniciativa de promoción y prevención que se desarrollará a lo largo de los meses de enero y febrero mediante intervenciones comunitarias en distintos espacios públicos.

El programa propone acercar a la comunidad espacios de escucha, información, orientación y concientización sobre la importancia del cuidado de la salud mental, entendiendo que el verano, si bien suele asociarse al descanso, el ocio y el disfrute, también puede representar un período atravesado por tensiones emocionales, cambios de rutina y situaciones de vulnerabilidad.

Desde la cartera sanitaria explicaron que durante esta época del año pueden intensificarse problemáticas como el aislamiento social, el incremento de los consumos problemáticos, las exigencias económicas, los conflictos interpersonales y la dificultad para sostener hábitos saludables. Frente a este escenario, el programa busca generar instancias de acompañamiento temprano, accesible y cercano, que permitan prevenir situaciones de mayor complejidad.

Espacios públicos como territorios de cuidado

Una de las características centrales de "Verano Cuidado" es su implementación en plazas, parques y espacios recreativos, considerados territorios estratégicos para la intervención comunitaria. Estos ámbitos permiten un acceso abierto y sin barreras institucionales, favoreciendo la participación de la población general y fortaleciendo el derecho a la salud desde una perspectiva integral.

Además, los espacios públicos funcionan como lugares de encuentro y socialización, lo que posibilita la construcción de vínculos, el fortalecimiento de redes de apoyo comunitarias y la sensibilización colectiva sobre la importancia de cuidar la salud mental en todas las etapas de la vida. En ese marco, las actividades también apuntan a generar conciencia sobre los consumos problemáticos, sus riesgos y las herramientas disponibles para su prevención y abordaje.

Las intervenciones estarán a cargo de equipos especializados de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, quienes brindarán orientación, información y contención, promoviendo una mirada preventiva y comunitaria.

Cronograma de actividades

Las acciones del programa se desarrollarán de manera abierta y gratuita, de acuerdo al siguiente cronograma:

Enero 2026

Martes 13: Plaza Santa Marta | 18:30 a 20:30

Miércoles 14: Plaza del Deporte | 18:30 a 20:30

Jueves 15: Parque Los Ceibos | 18:30 a 20:30

Viernes 16: "Veranos Culturales en Fray", Parque Chacarero San Antonio (Fray Mamerto Esquiú) | 19:30 a 21:30

Martes 20: Plaza Eva Perón | 18:30 a 20:30

Miércoles 21: Valle Viejo | 18:30 a 20:30

Jueves 22: Plaza Valle Chico | 18:30 a 20:30

Martes 27: Plaza de Choya | 18:30 a 20:30

Jueves 29: Parque Lineal | 18:30 a 20:30

Febrero 2026

Viernes 13: "Veranos Culturales en Fray", Piedra Blanca (Fray Mamerto Esquiú) | 19:30 a 21:30

Desde el Ministerio de Salud destacaron que estas acciones forman parte de una política pública orientada a integrar la salud mental al bienestar general, promoviendo el autocuidado y la prevención como ejes fundamentales. En ese sentido, se invita a toda la comunidad a participar de las actividades, pensadas para todas las edades y sin necesidad de inscripción previa.

"Verano Cuidado" se presenta así como una propuesta que busca acompañar a la población durante los meses de descanso, recordando que cuidar la salud mental también es parte de disfrutar un verano saludable.