Catamarca: nueva semana de control focal contra el dengue

El Ministerio de Salud de la provincia continúa profundizando las acciones de prevención destinadas a evitar la proliferación del Aedes aegypti, el mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, el Zika y la Chikungunya, en el marco de una estrategia integral que busca reducir riesgos sanitarios durante la temporada estival.

En este contexto, la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis llevará adelante un operativo de control focal desde este lunes 12 hasta el viernes 16 de enero, con recorridos programados en distintos sectores de la ciudad. Las tareas se desarrollarán en dos franjas horarias: de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas, con el objetivo de optimizar el alcance de las acciones y garantizar una mayor cobertura territorial.

Según informaron desde el área de Salud, durante esta semana los equipos trabajarán específicamente en los barrios Virgen del Valle, Virgen Niña, La Ribera, Los Médanos, Villa Eumelia y Monte Cristo, donde se realizarán tareas de inspección, control y eliminación de posibles criaderos del mosquito. Estas acciones incluyen la revisión de recipientes que acumulen agua, la detección de focos larvarios y la concientización puerta a puerta sobre las medidas de prevención que deben adoptarse en los hogares.

El control focal constituye una de las principales herramientas en la lucha contra las enfermedades transmitidas por mosquitos, ya que apunta directamente a los lugares donde el Aedes aegypti se reproduce. Desde el Ministerio de Salud remarcaron que este mosquito se desarrolla principalmente en recipientes con agua limpia y estancada, por lo que la eliminación de estos espacios resulta clave para interrumpir el ciclo de vida del vector.

En este sentido, se solicitó especialmente la colaboración de los vecinos, permitiendo el ingreso de los agentes sanitarios a los domicilios. Los brigadistas estarán debidamente identificados y no realizarán ningún tipo de cobro ni solicitud fuera de las tareas sanitarias previstas. La participación comunitaria es considerada fundamental para el éxito de los operativos, ya que gran parte de los criaderos se encuentran dentro de las viviendas o en patios y jardines particulares.

Desde la cartera sanitaria recordaron, además, la importancia de mantener hábitos preventivos de manera constante, como tapar tanques y recipientes de agua, dar vuelta objetos que puedan acumular líquido, limpiar canaletas y desagües, y desechar correctamente elementos en desuso. Estas medidas, sostenidas en el tiempo, permiten reducir significativamente la presencia del mosquito y el riesgo de transmisión de enfermedades.