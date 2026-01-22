Catamarca presentó la XXXV edición de la Feria de la Puna, emblema cultural del norte argentino

Con una destacada convocatoria en la Casa de la Puna, en la ciudad Capital de Catamarca, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la XXXV edición de la Feria de la Puna, uno de los eventos culturales más representativos del norte argentino y el más antiguo de la Región 1 del Norte Nacional.

Como ocurre cada año, la presentación tuvo como objetivo dar a conocer una nueva edición de este acontecimiento tradicional, que pone en valor las costumbres, la identidad y las raíces del pueblo antofagasteño, consolidándose como una referencia cultural para la provincia y la región.

Durante el acto estuvieron presentes el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma; el Dr. Leonardo Zeballos; la senadora por Antofagasta, Marisol Soriano; y el secretario de Cultura, Jairo Salva. La actividad contó además con la participación de intendentes, funcionarios provinciales, referentes institucionales e invitados especiales.

La jornada incluyó distintas expresiones culturales, entre ellas la tradicional corpachada, degustaciones de sabores típicos de la región y un show en vivo, que aportaron un marco especial al lanzamiento de esta nueva edición de la feria.

En su mensaje, el intendente Mario Cusipuma destacó la importancia de la Feria de la Puna como un símbolo de la cultura tradicional y de las raíces antofagasteñas. En ese sentido, subrayó el rol fundamental de los productores y artesanos locales, quienes trabajan de manera sostenida para preservar la identidad del pueblo, y remarcó el acompañamiento permanente del municipio para impulsar su desarrollo. En ese marco, hizo referencia a la realización de la Primera Expo Puna 2025.

Finalmente, el jefe comunal resaltó el trabajo conjunto que se viene llevando adelante con las empresas mineras, basado en el esfuerzo articulado para el desarrollo y crecimiento de Antofagasta de la Sierra. Asimismo, informó que recientemente se llevó a cabo en Ciénaga Redonda la licitación para la obra de electrificación de la localidad, una iniciativa largamente esperada desde 2024 y que comienza a concretarse como un paso clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos.